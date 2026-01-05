Ακόμα μία αλλαγή προπονητή για τον Ηρακλή με τους «κυανόλευκους» να ανακοινώνουν το διαζύγιο με τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Οι αλλαγές προπονητή στον Ηρακλή συνεχίζονται καθώς και ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς αποτελεί παρελθόν. Αυτό ανακοίνωσε ο «γηραιός» με τον Σέρβο τεχνικό να αφήνει τους «κυανόλευκους» στην πρώτη θέση του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σήμερα λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία μας με τον προπονητή κ Nebojsa Vignjevic και το επιτελείο του (Milos Bogicevic, Νίκος Ορφανίδης).

Σας ευχαριστούμε για την προσφορά στην ομάδα μας!

ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».