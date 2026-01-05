Ηρακλής: Επίσημα παρελθόν από τον «γηραιό» ο Βίγκνιεβιτς
Οι αλλαγές προπονητή στον Ηρακλή συνεχίζονται καθώς και ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς αποτελεί παρελθόν. Αυτό ανακοίνωσε ο «γηραιός» με τον Σέρβο τεχνικό να αφήνει τους «κυανόλευκους» στην πρώτη θέση του Βορείου Ομίλου της Super League 2.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Σήμερα λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία μας με τον προπονητή κ Nebojsa Vignjevic και το επιτελείο του (Milos Bogicevic, Νίκος Ορφανίδης).
Σας ευχαριστούμε για την προσφορά στην ομάδα μας!
ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.