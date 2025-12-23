Σιόντης: «Αν δεν υπάρξει ουσιαστική συστράτευση στον ΠΑΣ Γιάννινα, η παραίτησή μου θα είναι μονόδρομος»

Ο Νίκος Σιόντης με νέα του δημοσίευση έκανε σαφές ότι τα περιθώρια στον ΠΑΣ Γιάννενα έχουν στενέψει και ζήτησε την άμεση συνδρομή επιχειρηματιών ώστε να μην παραιτηθεί και ο ίδιος.

Ο Νίκος Σιόντης, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facbeook μίλησε για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΠΑΣ Γιάννινα, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν, πλέον όμως τόνισε ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί και πως απαιτούνται άμεσες, ξεκάθαρες αποφάσεις με γνώμονα την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό προς τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Ο επιχειρηματίας επεσήμανε ότι οποιαδήποτε στήριξη υπάρχει προέρχεται κυρίως από τον ίδιο, τους φιλάθλους και τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων της πόλης των Ιωαννίνων και προειδοποίησε πως χωρίς άμεση στήριξη, η παραίτησή του θα γίνει αναπόφευκτη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο σχετικό post

«Η αλήθεια χωρίς ωραιοποιήσεις.

Η κατάσταση στον ΠΑΣ Γιάννινα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και απαιτεί καθαρές κουβέντες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα περιθώρια τελείωσαν. Όλοι βρίσκονται πλέον προ των ευθυνών τους. Θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα βασιστούν αποκλειστικά στη στάση, την απόδοση και τον σεβασμό προς την ομάδα και τον κόσμο της. Ο ΠΑΣ απαιτεί αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα σε κάθε επίπεδο — και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Οικονομικά, η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Εδώ και μήνες, η ομάδα στηρίζεται αποκλειστικά από εμένα και από τον φίλαθλο κόσμο. Οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στάθηκαν και αυτό αναγνωρίζεται. Όμως αυτή η στήριξη πρέπει τώρα να ενισχυθεί οργανωμένα.

Οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ενεργά μέσω της Partner Card. Πρόκειται για μια συμμετοχή με ελάχιστο κόστος και ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο, που δεν αφαιρεί χρήματα από την αγορά, αλλά δημιουργεί κύκλο εργασιών και επιστρέφει αξία στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Είναι στήριξη στην ομάδα, αλλά και όφελος για την τοπική οικονομία.

Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι καλούνται να ενισχύσουν δυστυχώς για ακόμη μία φορά και ακόμα πιο δυναμικά, μέσω της Κάρτας Φιλάθλου. Το οικοσύστημα που δημιουργείται ανάμεσα στην Κάρτα Φιλάθλου και την Partner Card είναι ανταποδοτικό: στηρίζει την ομάδα, στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις και επιστρέφει αξία στον ίδιο τον κόσμο. Αυτός ο μηχανισμός είναι σήμερα η πιο άμεση και ρεαλιστική γραμμή άμυνας του ΠΑΣ.

Η απουσία που βαραίνει πραγματικά αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της πόλης, εκείνες που έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής, έμπρακτης βοήθειας και μέχρι σήμερα επέλεξαν να μην συμμετέχουν. Η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους. Τα δεδομένα είναι πλέον δημόσια. Δεν υπάρχει άγνοια, υπάρχει επιλογή. Και η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον με αυτή την ανισορροπία.

Για μένα, οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής.

Έπρεπε ήδη να είχα αποχωρήσει από αυτή την κατάσταση. Η κούραση και η απογοήτευση είναι τεράστιες, ειδικά όταν παλεύεις ουσιαστικά μόνος, μαζί με τον κόσμο, χωρίς τη συμμετοχή των πραγματικά ισχυρών οικονομικών δυνάμεων της πόλης. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζω να παλεύω.

Όμως αν αυτή η εικόνα συνεχιστεί, αν δεν υπάρξει άμεσα ουσιαστική συστράτευση — αγωνιστική, οικονομική και ανθρώπινη — τότε η παραίτησή μου στο προσεχές, άμεσο μέλλον θα είναι μονόδρομος. Όχι από παραίτηση ψυχής, αλλά από ευθύνη και αξιοπρέπεια.

Αν δεν αλλάξει κάτι τώρα, δεν θα υπάρχει πλέον δρόμος για να συνεχίσει η ομάδα.

Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι ποιος έφυγε, αλλά ποιοι μπορούσαν να βοηθήσουν και δεν το έκαναν όταν έπρεπε.

Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε κάθε σπίτι. Εύχομαι αυτές οι μέρες να φέρουν υγεία και ηρεμία. Και να δώσουν στον ΠΑΣ τον χρόνο και τη στήριξη που χρειάζεται για να σταθεί ξανά δυνατός».