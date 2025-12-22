Ο Γιάννης Τάτσης, με την επιστροφή του στην Καβάλα, έχει φέρει τα Χριστούγεννα και τα χαμόγελα στην ομάδα, που πριν την έλευσή του φλέρταρε με τον πάτο και τον υποβιβασμό! Αυτό είναι το νέο θαύμα του 53χρονου τεχνικού!

Είναι ο άνθρωπος που ξέρει όσο ελάχιστοι - για να μην πούμε κανένας - το πώς να δημιουργεί ανθούς πάνω σε στάχτες.

Είναι ο άνθρωπος των θαυμάτων. Και τα Χριστούγεννα όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα θαύμα - μικρό ή μεγάλο. Στην Καβάλα, αυτό το θαύμα το ζουν με τον ερχομό του Γιάννη Τάτση. Ο 53χρονος κόουτς που χάρισε πέρυσι μια παραμονή στην ομάδα - που λίγοι περίμεναν - είναι και πάλι εδώ.

Σε μια περίοδο όπου η ομάδα έβλεπε τον πάτο του βαρελιού και ήταν στα φαβορί του υποβιβασμού, ο Γιάννης Τάτσης ανέλαβε ακόμα μια «αδύνατη αποστολή».

Μετά την Παναχαϊκή και πέρυσι με την Καβάλα, φέτος αυτός ο προπονητής έχει φέρει τα πάνω-κάτω αλλά και τα χαμόγελα στην ομάδα της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

Από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα 22 Δεκεμβρίου, η Καβάλα σε 6 αγώνες μετράει 13 βαθμούς, από τους 19 που έχει συνολικά!

Με τον Γιάννη Τάτση, έχει στα χέρια της 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα (εκτός έδρας με 1-0 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή).

Επίσης έχει:

3 νίκες συνεχόμενες νίκες και αήττητο σερί 4 αγωνιστικών.

Μετράει διαφορά τερμάτων 7 υπέρ 3 κατά

Μετράει 4 από τους 6 αγώνες καθαρή εστία χωρίς να δεχτεί γκολ.

Τι είχε πετύχει η Καβάλα πριν τον Γιάννη Τάτση και τις 13 Νοεμβρίου όπου ο 53χρονος κόουτς έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας: