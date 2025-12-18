Και μπράβο μας: στην Ελλάδα στήνεις ένα ματς και καθαρίζεις με πρόστιμο 50.000 ευρώ!
Πέρασε στα... ψιλά, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Ποιο; Οτι η Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση Ηλιούπολης και Παναργειακού εναντίον της πρωτόδικης απόφασής της για το μεταξύ τους 1-1 της Superleague 2, που είχε διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο του περυσινού πρωταθλήματος της κατηγορίας.
- Ποια ήταν η πρωτόδικη απόφαση; Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για κάθε ομάδα και 20.000 στον πρώην παίκτη (μεταξύ άλλων) του Παναθηναϊκού, Σπύρο Φουρλάνο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη.
- Ποια είναι η τελική ετυμηγορία; Πρόστιμο από 50.000 ευρώ σε κάθε ομάδα και απαλλαγή στον Φουρλάνο.
- Ποιο είναι το μήνυμα στους απανταχού απατεώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου; «Μπορείτε να στήσετε ένα ματς, να πληρώσετε πρόστιμο 50.000 ευρώ και να καθαρίσετε».
- Πότε άλλαξε ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο υποβιβαζόταν μια ομάδα η οποία θα καταδικαζόταν για «στήσιμο»; Επί διοίκησης Μπαλτάκου. Και μπράβο στην ΕΠΟ!
- Τι πρέπει να κάνει η διοίκηση Γκαγκάτση; Να αλλάξει άμεσα (μετά και από αυτή την υπόθεση...) το σχετικό νόμο. Γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα; Ελα ντε!
Τελευταίο και σημαντικό: Πώς η... Ethics Committee της ΕΠΟ αποφάνθηκε ότι οι δυο ομάδες είναι ένοχες; Αποδείχθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας στον βαθμό «comfortable satisfaction» (μεγαλύτερος από απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας) ότι ο αγώνας αυτός χειραγωγήθηκε. Βάσει των εκθέσεων της Sportradar αλλά και διάφορων άλλων στοιχείων τα οποία παραμένουν απόρρητα και τεκμηριώνουν απλώς την «ισχυρή πιθανολόγηση».
Ποιο είναι το μοναδικό θετικό της ιστορίας; Οτι αποδείχθηκε πως ακόμα και στην Ελλάδα όπου συνήθως ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει διότι γνωρίζει εκ των προτέρων πως είναι ελάχιστες οι πιθανότητες δίκης και εν συνεχεία καταδίκης, αποδείχθηκε πως όντως δεν είναι κάτι απιθανο-απίθανο να «πιαστούν στη φάκα» δυο ομάδες.
Πώς είπατε; Αν υπάρχει καταδίκη προσώπων; Οχι βέβαια. Τι είμαστε; Τουρκία;
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.