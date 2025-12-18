Και μπράβο μας: στην Ελλάδα στήνεις ένα ματς και καθαρίζεις με πρόστιμο 50.000 ευρώ!

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ανάγκη άμεσης αλλαγής της ποινής για στήσιμο αγώνα, μετά και την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για το ματς Ηλιούπολη - Παναργειακός.

Πέρασε στα... ψιλά, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Ποιο; Οτι η Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση Ηλιούπολης και Παναργειακού εναντίον της πρωτόδικης απόφασής της για το μεταξύ τους 1-1 της Superleague 2, που είχε διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο πλαίσιο του περυσινού πρωταθλήματος της κατηγορίας.

Ποια ήταν η πρωτόδικη απόφαση; Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για κάθε ομάδα και 20.000 στον πρώην παίκτη (μεταξύ άλλων) του Παναθηναϊκού, Σπύρο Φουρλάνο, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Ηλιούπολη.

Ποια είναι η τελική ετυμηγορία; Πρόστιμο από 50.000 ευρώ σε κάθε ομάδα και απαλλαγή στον Φουρλάνο.

Ποιο είναι το μήνυμα στους απανταχού απατεώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου; «Μπορείτε να στήσετε ένα ματς, να πληρώσετε πρόστιμο 50.000 ευρώ και να καθαρίσετε».

Πότε άλλαξε ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο υποβιβαζόταν μια ομάδα η οποία θα καταδικαζόταν για «στήσιμο»; Επί διοίκησης Μπαλτάκου. Και μπράβο στην ΕΠΟ!

Τι πρέπει να κάνει η διοίκηση Γκαγκάτση; Να αλλάξει άμεσα (μετά και από αυτή την υπόθεση...) το σχετικό νόμο. Γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα; Ελα ντε!

Τελευταίο και σημαντικό: Πώς η... Ethics Committee της ΕΠΟ αποφάνθηκε ότι οι δυο ομάδες είναι ένοχες; Αποδείχθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή Δεοντολογίας στον βαθμό «comfortable satisfaction» (μεγαλύτερος από απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσης αμφιβολίας) ότι ο αγώνας αυτός χειραγωγήθηκε. Βάσει των εκθέσεων της Sportradar αλλά και διάφορων άλλων στοιχείων τα οποία παραμένουν απόρρητα και τεκμηριώνουν απλώς την «ισχυρή πιθανολόγηση».

Ποιο είναι το μοναδικό θετικό της ιστορίας; Οτι αποδείχθηκε πως ακόμα και στην Ελλάδα όπου συνήθως ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει διότι γνωρίζει εκ των προτέρων πως είναι ελάχιστες οι πιθανότητες δίκης και εν συνεχεία καταδίκης, αποδείχθηκε πως όντως δεν είναι κάτι απιθανο-απίθανο να «πιαστούν στη φάκα» δυο ομάδες.

Πώς είπατε; Αν υπάρχει καταδίκη προσώπων; Οχι βέβαια. Τι είμαστε; Τουρκία;