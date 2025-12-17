Ρούμπιο: «Ο Ολυμπιακός Β' αφιερώνει τη νίκη στον πρόεδρο και την οικογένειά του»
Ο Αλβάρο Ρούμπιο ξέχωρα από τις τοποθετήσεις του για τον αγώνα του Ολυμπιακού Β' στάθηκε στην απώλεια που βίωσε την περασμένη Δευτέρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας. Επιπλέον λοιπόν ο Ισπανός τεχνικός, τόνισε: «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στον πρόεδρό μας και την οικογένεια του κυρίου Μαρινάκη και όλη η ομάδα από την πλευρά της αφιερώνει αυτήν τη νίκη στον πρόεδρο και την οικογένειά του».
