Ρούμπιο: «Ο Ολυμπιακός Β' αφιερώνει τη νίκη στον πρόεδρο και την οικογένειά του»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού Β' στις δηλώσεις του μετά το 3-0 επί του Αιγάλεω στάθηκε και στην απώλεια του προέδρου της ομάδας με τον χαμό της μητέρας του.

Ο Αλβάρο Ρούμπιο ξέχωρα από τις τοποθετήσεις του για τον αγώνα του Ολυμπιακού Β' στάθηκε στην απώλεια που βίωσε την περασμένη Δευτέρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον θάνατο της αγαπημένης του μητέρας. Επιπλέον λοιπόν ο Ισπανός τεχνικός, τόνισε: «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στον πρόεδρό μας και την οικογένεια του κυρίου Μαρινάκη και όλη η ομάδα από την πλευρά της αφιερώνει αυτήν τη νίκη στον πρόεδρο και την οικογένειά του».