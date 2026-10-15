Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Το Europa League επιστρέφει απόψε, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στην Μασσαλία για να αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Μαρσέιγ (22:00, Live από Gazzetta) στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής της League Phase.
Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν την νικηφόρα τους πορεία στην διοργάνωση, μετά τη νίκη επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα και θα ψάξουν να βρουν το δεύτερο τους τρίποντο.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχει στην διαθέση του σχεδούν όλους τους διαθέσιμους παίκτες, με μοναδική εξαίρεση τον Λέον Μπέιλι που ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και παρέμεινε εκτός αποστολής.
Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Βελοντρόμ» θα κάνει σέντρα στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Magenta Sport 3 όσο και από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.
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