Στην Καλαμάτα τονίζουν ότι θα τακτοποιήσουν παλαιότερη υπόθεση και δεν θα έχουν πρόβλημα με τη FIFA.

Η FIFA ενημέρωσε ότι επέβαλε στην Καλαμάτα ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους, τη στιγμή που δίνει μάχη για την άνοδο στη Super League.

Ωστόσο, στην ΠΑΕ της μεσσηνιακής ομάδας επικρατεί απόλυτη ψυχραιμία, καθώς όπως αναφέρουν πρόκειται για παλαιότερη υπόθεση που αναμένεται να τακτοποιηθεί άμεσα, με αποτέλεσμα την άρση του μεταγραφικού ban.

Στην ουσία πρόκειται για ένα καθαρά τυπικό θέμα, το οποίο δεν αναμένεται να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα ή συνέπεια για την Καλαμάτα.

Όπως και να έχει, προέκυψε πρόβλημα για την ομάδα της Μεσσηνίας, στην οποία επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA.

Η πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 δέχθηκε αυτή την τιμωρία για τις επόμενες τρεις περιόδους μεταγραφών από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της απόφασης.

Προφανώς, οι άνθρωποι του συλλόγου θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιλυθεί το ζήτημα, ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως μπαίνει ένα εμπόδιο, έστω και προσωρινό, στη «Μαύρη Θύελλα».

Σημειώνουμε πως αντίστοιχη ποινή έχει επιβληθεί και στη Δόξα Δράμας, από τα τέλη Νοεμβρίου.