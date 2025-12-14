Ο Ηρακλής και η Αναγέννηση Καρδίτσας λύγισαν την αντίσταση του Μακεδονικού και του ΠΑΣ Γιάννινα, αντίστοιχα.

Ο πρωτοπόρος Ηρακλής συνέχισε με νίκες την προσπάθειά επιστροφής στη Super League.

Ο «γηραιός» για την 14η αγωνιστική της Super League 2 νίκησε 3-0 εντός έδρας τον Μακεδονικό και παραμένει στο ρετιρέ, αλλά τον ακολουθεί η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία νίκησε δύσκολα εντός έδρας τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0. Φυσικά στο κόλπο βρίσκεται πάντα και η δυνατή Νίκη Βόλου, η οποία νωρίτερα υποχρέωσε τον Αστέρα στην πρώτη του ήττα.

Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Ο Ηρακλής έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο ματς με τον Μακεδονικό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάναλης με πέναλτι στο 45'+4' άνοιξε το σκορ και η νίκη κλείδωσε στο 70' με το 2-0 του Ντέλετιτς. Στο 78' ο Παναγιωτίδης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης, Εραμούσπε, Παναγιωτίδης, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντόβενταν (61′ Ντέλετιτς), Δημητρίου.

Μακεδονικός: Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Αδαμίδης, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Λαβάλ, Καραμπέρης, Καντάβ, Αλντιντζής, Κωνσταντινίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ζορίστηκε κόντρα στον μαχητικό ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά πήρε τη σπουδαία νίκη με 1-0, με το σουτ του Νοικοκυράκη στο 42'. Οι γηπεδούχοι στο 45'+2' άγγιξαν το 2-0, αλλά το σουτ του Νικολιά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σίνα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (63' Μπαλτάς), Ομρανί (27' λ.τ Νικολιάς), Μπούσης (79' Πεταυράκης), Γκόλιας, Μπάλλας (63' Καμπετσής), Νοικοκυράκης (79' Μανουσάκης), Στίκας, Ανδρέου, Κάσσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές (64' Τουρκοχωρίτης), Δούμας, Παναγιώτου, Λύγκας (64' Καφενζής), Ναούμης, Μπρικλιάτσα (79' Τσίρης), Συμεωνίδης (46' Αριγίμπι), Κρυπαράκος, Πατρινός, Κοντονίκος (46' Κόντε).

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β' 3-1

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2

Aναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Aktor Β' 27

--------------------------------------------

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5

Η 15η αγωνιστική

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Καβάλα - Νίκη Βόλου

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής

