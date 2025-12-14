Super League 2: Ηρακλής κι Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισαν με νίκες
- Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0
- Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
- Τα αποτελέσματα
- Η βαθμολογία
- Η 15η αγωνιστική
Ο πρωτοπόρος Ηρακλής συνέχισε με νίκες την προσπάθειά επιστροφής στη Super League.
Ο «γηραιός» για την 14η αγωνιστική της Super League 2 νίκησε 3-0 εντός έδρας τον Μακεδονικό και παραμένει στο ρετιρέ, αλλά τον ακολουθεί η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία νίκησε δύσκολα εντός έδρας τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0. Φυσικά στο κόλπο βρίσκεται πάντα και η δυνατή Νίκη Βόλου, η οποία νωρίτερα υποχρέωσε τον Αστέρα στην πρώτη του ήττα.
Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0
Ο Ηρακλής έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο ματς με τον Μακεδονικό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάναλης με πέναλτι στο 45'+4' άνοιξε το σκορ και η νίκη κλείδωσε στο 70' με το 2-0 του Ντέλετιτς. Στο 78' ο Παναγιωτίδης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Δείτε ΕπίσηςΝίκη Βόλου - Αστέρας B' Aktor 3-1: Καθάρισαν Τζανετόπουλος και Πέττας για τους ανώτερους Βολιώτες
Ηρακλής: Στουρνάρας, Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης, Εραμούσπε, Παναγιωτίδης, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντόβενταν (61′ Ντέλετιτς), Δημητρίου.
Μακεδονικός: Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Αδαμίδης, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Λαβάλ, Καραμπέρης, Καντάβ, Αλντιντζής, Κωνσταντινίδης.
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Η Αναγέννηση Καρδίτσας ζορίστηκε κόντρα στον μαχητικό ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά πήρε τη σπουδαία νίκη με 1-0, με το σουτ του Νοικοκυράκη στο 42'. Οι γηπεδούχοι στο 45'+2' άγγιξαν το 2-0, αλλά το σουτ του Νικολιά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σίνα.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (63' Μπαλτάς), Ομρανί (27' λ.τ Νικολιάς), Μπούσης (79' Πεταυράκης), Γκόλιας, Μπάλλας (63' Καμπετσής), Νοικοκυράκης (79' Μανουσάκης), Στίκας, Ανδρέου, Κάσσος.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές (64' Τουρκοχωρίτης), Δούμας, Παναγιώτου, Λύγκας (64' Καφενζής), Ναούμης, Μπρικλιάτσα (79' Τσίρης), Συμεωνίδης (46' Αριγίμπι), Κρυπαράκος, Πατρινός, Κοντονίκος (46' Κόντε).
Τα αποτελέσματα
Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β' 3-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2
Aναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0
Η βαθμολογία
1. Ηρακλής 34
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33
3. Νίκη Βόλου 31
4. Αστέρας Aktor Β' 27
--------------------------------------------
5. Καβάλα 18
6. ΠΑΟΚ Β' 15
7. Νέστος Χρυσούπολης 14
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
9. Καμπανιακός 9
10. Μακεδονικός 5
Η 15η αγωνιστική
Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας
Καβάλα - Νίκη Βόλου
Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης
ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.