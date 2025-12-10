Η ΔΕΑΒ επέβαλε στον Πανιώνιο ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε για την απερίσκεπτη ενέργεια οπαδού του να πετάξει κροτίδα στο ματς με τη Μαρκό.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μία αγωνιστική «κεκλεισμένων των θυρών» την ομάδα της Νέας Σμύρνης κι έτσι ο Πανιώνιος θα παίξει χωρίς τον κόσμο του κόντρα στο Αιγάλεω για τη 15η αγωνιστική της Super League 2.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιστροπής:

«Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ - ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ, στις 07/12/2025 στο Γήπεδο Πανιωνίου Νέας Σμύρνης, για τη 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, περιόδου 2025-2026, οργανωμένοι οπαδοί (φίλαθλοι) της γηπεδούχου ομάδας ενεργοποίησαν και έριψαν εντός της θύρας 3 (δηλαδή, εντός της κερκίδας του γηπέδου στην οποία ευρίσκονταν) από μία (1) κροτίδα, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 53/2025 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει. Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».