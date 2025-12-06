Τον νέο προπονητή του βρήκε το Αιγάλεω με το Σίτι να ανακοινώνει την πρόσληψη του Μανώλη Σκύβαλου.

Σε αναζήτηση προπονητή βρισκόταν η ομάδα του Αιγάλεω μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Βελιτζέλο.

Το Σίτι βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Μανώλη Σκύβαλου, ανακοινώνοντας την πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία.

Ο 43χρονος τεχνικός έχει περάσει από τον πάγκο σε ΟΦ Ιεράπετρας, Ερμιονίδα, Άγιο Νικόλαο και Ρόδο, ενώ έχει αποτελέσει βοηθός προπονητή σε Λαμία και Αστέρα Τρίπολης στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Εμμανουήλ Σκύβαλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα προπονητή της ομάδας.

Ο κ. Σκυβάλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στους πάγκους εθνικών κατηγοριών, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους με πρωταγωνιστικό ρόλο και με ξεκάθαρη προπονητική ταυτότητα.

Σύντομη διαδρομή

• Προπονητής σε ΟΦ Ιεράπετρας, ΑΕ Ερμιονίδα, ΑΟ Αγίου Νικολάου, Ρόδο

• Βοηθός προπονητή σε ΠΑΣ Λαμία (Super League) και Αστέρα Άκτωρ

• Προπονητής αναπτυξιακού τμήματος στην Πλατανιά U20

• Πρώην ποδοσφαιριστής, με θητεία ως επιθετικός

Ένας προπονητής με προσήλωση στη δουλειά, στην τακτική πειθαρχία και στη βελτίωση των ποδοσφαιριστών, έρχεται να ενισχύσει το νέο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Εμμανουήλ Σκύβαλο στο Αιγάλεω».