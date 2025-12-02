Super League 2: Στο Περιστέρι το Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΟΚ Β'
Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Από τα ματς της 13ης αγωνιστικής το Action 24 θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις του Νοτίου Ομίλου, Πανιώνιος - Μαρκό και Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β'.
Αξιοσημείωτο πως η αναμέτρηση του Αστέρα Β' AKTOR με τον ΠΑΟΚ Β' θα γίνει στο Περιστέρι. Ο λόγος είναι πως το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δεν θα είναι διαθέσιμο, από τη στιγμή που η πρώτη ομάδα των Αρκάδων υποδέχεται το Λεβαδειακό, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Super League 2 - Βόρειος Ομίλος
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός Β': Στην πόρτα της εξόδου ο Πιτό
- Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΟΚ Β' 14:00
- ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 15:00
- Καμαπανιακός - Αναγέννηση Καρδίτας 15:00
Kυριακή 7 Δεκεμβρίου
- Μακεδονικός - Καβάλα 13:00
- Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής 15:00
Super League 2 - Νότιος Ομίλος
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
- Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' 14:00
Kυριακή 7 Δεκεμβρίου
- Πανιώνιος - Μαρκό 14:00
- Athens Kallithea - Χανιά 15:00
- Αιγάλεω - Ηλιούπολη 15:00
- Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 15:00
