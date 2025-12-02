Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της 13ης αγωνιστικής της Super League 2. Τηλεοπτικά Πανιώνιος - Μαρκό και Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β', στο Περιστέρι το Αστέρας Β' - ΠΑΟΚ Β'.

Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου. Από τα ματς της 13ης αγωνιστικής το Action 24 θα μεταδώσει τις αναμετρήσεις του Νοτίου Ομίλου, Πανιώνιος - Μαρκό και Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β'.

Αξιοσημείωτο πως η αναμέτρηση του Αστέρα Β' AKTOR με τον ΠΑΟΚ Β' θα γίνει στο Περιστέρι. Ο λόγος είναι πως το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δεν θα είναι διαθέσιμο, από τη στιγμή που η πρώτη ομάδα των Αρκάδων υποδέχεται το Λεβαδειακό, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Super League 2 - Βόρειος Ομίλος

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αστέρας Β' AKTOR - ΠΑΟΚ Β' 14:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Νίκη Βόλου 15:00

Καμαπανιακός - Αναγέννηση Καρδίτας 15:00

Kυριακή 7 Δεκεμβρίου

Μακεδονικός - Καβάλα 13:00

Νέστος Χρυσούπολης - Ηρακλής 15:00

Super League 2 - Νότιος Ομίλος

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' 14:00

Kυριακή 7 Δεκεμβρίου