Ο Ηρακλης προχώρησε σε μία πολύ όμορφη κίνηση στον αγώνα κόντρα στον Καμπανιακό, τιμώντας την μνήμη της αδικοχαμένης εγγονής του νέου του προπονητή, Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του νέου προπονητή του Ηρακλή, Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός λίγα 24ώρα αφότου ανέλαβε τον πάγκο του Γηραιού πληροφορήθηκε ότι η μικρή του εγγονή, Βικτόρια «έφυγε» από την ζωή σε πολύ μικρή ηλικία.

Έτσι οι άνθρωποι του Ηρακλή αποφάσισαν να τιμήσουν την μνήμη του αδικοχαμένου κοριτσιού και λίγα λέπτα πριν την έναρξη της αναμέτρησης κόντρα στον Καμπανιακό οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου σήκωσαν στον αέρα μία φανέλα που έγραφε το όνομα της εγγονής του, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν στον Βίγκνιεβιτς ότι τον στηρίζουν απόλυτα.

Όπως είναι λογικό αμέσως μετά την λήξη του αγώνα ο 57χρόνος τεχνικός αποχώρησε με την οικογένεια του για την πατρίδα του, με την σημερινή προπόνηση να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη των βοηθών του, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.