Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς παρουσιάστηκε ως νέος προπονητής του Ηρακλή, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα (1/12) ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης θα... ανοίξει τα χαρτιά του στον Τύπο.

Οι εξελίξεις τρέχουν στον Ηρακλή. Μετά από εβδομάδες αναζητέσεων για τη διαδοχή του Δημήτρη Σπανού ο Γηραιός κατέληξε στην επιλογή του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, ο οποίος εδώ και λίγα 24ωρα έχει πιάσει δουλειά στη Μίκρα και την ερχόμενη Κυριακή (30/11) θα κάνει το ντεμπούτο του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Καμπανιακό.

Ο Σέρβος τεχνικός πρόσφατα χρειάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του, καθώς «έχασε» το εγγόνι του, όμως επέστρεψε άμεσα στη βάση του και την Παρασκευή (29/11) παρουσιάστηκε από τους Θεσσαλονικείς.

Βίγκνιεβιτς: «Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, σε όποια κατηγορία και να βρίσκεται»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς αναφέρθηκε στο μεγάλο στόχο της επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Είπα κατευθείαν “ναι” όταν μου έγινε η πρόταση, γιατί ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα και δεν έχει σημασία σε ποια κατηγορία αγωνίζεται. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ και ικανοποιημένος από κάθε πλευρά. Ξέρω πρώην παίκτες και προπονητές που δούλεψαν εδώ και γνωρίζω τη δυναμική της ομάδας. Γνωρίζω ότι είναι μεγάλη τιμή να είσαι σε αυτή την ομάδα, που έχει πίεση, και θα πρέπει όλοι να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ανόδου. Οι φίλαθλοί μας δίνουν θετική ενέργεια και ήδη το έχω εισπράξει.

Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά σε κάθε αγώνα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι απέναντί μας. Θέλω οι παίκτες μου να συμπεριφέρονται ως παίκτες της Super League. Με όλο τον σεβασμό προς όλες τις ομάδες της κατηγορίας, εμείς θα είμαστε καλύτεροι. Έχω ήδη εντοπίσει αυτά που πρέπει να αλλάξουμε και είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας.

Προσπαθώ να δω την ομάδα συνολικά. Θα παρακολουθήσω και τις άλλες ομάδες και στη συνέχεια θα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι ότι θέλω να μείνω όσο περισσότερο γίνεται στην ομάδα. Θέλω οι φίλαθλοι να πιστέψουν σε μεγάλα πράγματα, γιατί κι εγώ αυτό πιστεύω, και να κατακτήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε – αρχικά στη Super League 2 και μετά βλέπουμε.

Καθημερινά μιλάμε με τη διοίκηση. Πρέπει να δω πιο προσεκτικά τους παίκτες. Όταν ανέβουμε, θα ξέρουμε ποιος μπορεί να συνεχίσει μαζί μας. Συζήτησα με τη διοίκηση και είμαι έτοιμος να κάνω τις εισηγήσεις μας για προσθήκες και αποχωρήσεις.

Έχω αρκετές πληροφορίες για τις επόμενες αναμετρήσεις μας. Πρέπει να δείξουμε σε όλους γιατί είμαστε το νούμερο 1 στην κατηγορία. Πρέπει να έχουμε διαφορά σε όλους τους αγώνες. Για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί πρόκειται για ομάδα Super League και θα πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ξέρω την ιστορία της ομάδας και ξέρω πού πρέπει να φτάσουμε.

Μετά από 5-6 προπονήσεις θα δείτε κάποιες αλλαγές στην τακτική μας. Ο Στολτίδης με βοήθησε σημαντικά να γνωρίσω την ομάδα. Νομίζω ότι οι παίκτες βελτιώνονται καθημερινά, και αυτό ισχύει για όλους, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγωνιστικό μαραθώνιο που απαιτεί πολλή δουλειά για να πετυχαίνουμε τους καθημερινούς μας στόχου».

Η συνέντευξη Τύπου του Μονεμβασιώτη

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ηρακλή για τη μεταβίβαση των μετοχών στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ο νεός διοικητικός ηγέτης του κλαμπ θα δώσει την ερχόμενη Δευτέρα (1/12) στις 12:00 συνέντευξη Τύπου, στην οποία αναμένεται να δώσει απαντήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας. Θυμίζουμε πως ο Στράτος Ευγενίου υποστηρίζει πως ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι και πως παραμένει εκείνος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ.

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ενημερώνει ότι την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου του νέου μεγαλομετόχου της ομάδας, κ. Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, στο Porto Palace Hotel (αίθουσα ανακοινώσεων)», αναφέρει η ανακοίνωση του Ηρακλή.