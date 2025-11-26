Λίγες ημέρες μετά τη μετακόμιση του στη Θεσσαλονίκη ο νέος προπονητής του Ηρακλή, Νεμπόισα Βίγκνιεβτις, επέστρεψε στη Σερβία, καθώς πέθανε ο εγγονός του.

Τραγωδία στην οικογένεια του Νεμπόισα Βίγκνιεβτις. Δυο μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του από τον Ηρακλή ο νέος προπονητής του Γηραιού επέστρεψε στη Σερβία, καθώς πέθανε ο εγγονός του.

Φυσικά ο 57χρονος τεχνικός δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις δύσκολες ώρες και συνεπώς αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη.

Η προπόνηση του Ηρακλή την Τετάρτη (26/11)έγινε από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ενώ ο Βίγκνιεβιτς αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (27/11).