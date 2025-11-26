Ηρακλής: Εκτάκτως στη Σερβία ο Βίγκνεβιτς, πέθανε το εγγόνι του
Τραγωδία στην οικογένεια του Νεμπόισα Βίγκνιεβτις. Δυο μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του από τον Ηρακλή ο νέος προπονητής του Γηραιού επέστρεψε στη Σερβία, καθώς πέθανε ο εγγονός του.
Φυσικά ο 57χρονος τεχνικός δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις δύσκολες ώρες και συνεπώς αναχώρησε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη.
Η προπόνηση του Ηρακλή την Τετάρτη (26/11)έγινε από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ενώ ο Βίγκνιεβιτς αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (27/11).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.