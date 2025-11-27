Ο Βασίλης Τσιαντούλας υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, χάνοντας και το ματς με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η Ελλάς Σύρου καλείται να διαχειριστει ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς νέο πρόβλημα προέκυψε με τον Βασίλη Τσιαντούλα. Ο μεσοεπιθετικός των Κυκλαδιτών υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι δε θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 3/12. Ο Τσιαντούλας έχει ήδη προγραμματιστεί να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου, με στόχο να επιστρέψει έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα από τον Ιανουάριο.

Ο 23χρονος Τρικαλινός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τον Διαγόρα Ρόδου, έχει προλάβει να καταγράψει 11 συμμετοχές στη Superleague 2, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η Ελλάς Σύρου θα σταθεί δίπλα στον Βασίλη από την πρώτη στιγμή μέχρι την πλήρη επάνοδό του.

Η οικογένεια της ομάδας στηρίζει τον ποδοσφαιριστή και είναι βέβαιη ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Η ομάδα συνεχίζει ενωμένη και προχωράει μπροστά.

Την Κυριακή έχουμε μια μάχη, σημαντικός αγώνας, πρέπει ο κόσμος να είναι δίπλα μας, η ομάδα το χρειάζεται… ».