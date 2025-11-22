Καλαμάτα - Χανιά 1-0: Συνεχίζει ακάθεκτη στην κορυφή η «Μαύρη Θύελλα»
Ένα γκολ του Καλουτσικίδη με κεφαλιά στο 3' ήταν αρκετό για την Καλαμάτα προκειμένου να πάρει το τρίποντο επί των Χανίων (1-0) συνεχίζοντας ακάθεκτη στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της SL2.
Η «Μαύρη Θύελλα» είχε και άλλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με Παμλίδη και Κωτσόπουλο, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ. Η Καλαμάτα πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες ξανά με Μορέιρα και Τσέλιο, αλλά το 1-0 τελικά της έδωσε τους τρεις βαθμούς στέλνοντας την στο +8 από τον δεύτερο Πανιώνιο με δύο ματς περισσότερα.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος (81′ Ντιγκινί), Παμλίδης, Γκάμα (61′ Μιράντα), Κωτσόπουλος (61′ Μορέιρα).
Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Γιοκέ.
Πρόγραμμα 11ης αγωνιστικής
Καλαμάτα - Χανιά 1-0
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 2-2
Κυριακή 23/11
Athens Kallithea - Πανιώνιος (14:00)
Ηλιούπολη - Μαρκό (15:00)
Αιγάλεω - Παναργειακός (15:00)
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 29
2. Πανιώνιος 21
3. Athens Kallithea 17
4. Μαρκό 16
----------------------
5. Ολυμπιακός Β 14
6. Ελλάς Σύρου 13
7. Αιγάλεω 10
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6
10. Παναργειακός 3
*Athens Kallithea, Μαρκό, Ηλιούπολη και Παναργειακός έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
**Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β και Αιγάλεω έχουν από δύο παιχνίδια λιγότερα
