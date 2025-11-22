Η πρωτοπόρος του Νοτίου Ομίλου της SL2 Καλαμάτα επικράτησε και των Χανίων με 1-0 και συνεχίζει ακάθεκτη.

Ένα γκολ του Καλουτσικίδη με κεφαλιά στο 3' ήταν αρκετό για την Καλαμάτα προκειμένου να πάρει το τρίποντο επί των Χανίων (1-0) συνεχίζοντας ακάθεκτη στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της SL2.

Η «Μαύρη Θύελλα» είχε και άλλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με Παμλίδη και Κωτσόπουλο, αλλά δεν βρήκε δεύτερο γκολ. Η Καλαμάτα πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε σπουδαίες ευκαιρίες ξανά με Μορέιρα και Τσέλιο, αλλά το 1-0 τελικά της έδωσε τους τρεις βαθμούς στέλνοντας την στο +8 από τον δεύτερο Πανιώνιο με δύο ματς περισσότερα.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος (81′ Ντιγκινί), Παμλίδης, Γκάμα (61′ Μιράντα), Κωτσόπουλος (61′ Μορέιρα).

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Γιοκέ.

Πρόγραμμα 11ης αγωνιστικής

Καλαμάτα - Χανιά 1-0

Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου 2-2

Κυριακή 23/11

Athens Kallithea - Πανιώνιος (14:00)

Ηλιούπολη - Μαρκό (15:00)

Αιγάλεω - Παναργειακός (15:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 29

2. Πανιώνιος 21

3. Athens Kallithea 17

4. Μαρκό 16

----------------------

5. Ολυμπιακός Β 14

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 10

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

*Athens Kallithea, Μαρκό, Ηλιούπολη και Παναργειακός έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο

**Πανιώνιος, Ολυμπιακός Β και Αιγάλεω έχουν από δύο παιχνίδια λιγότερα