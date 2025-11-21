Ο Πανιώνιος ζήτησε 500 εισιτήρια από την Athens Kallithea, όμως το αίτημα δεν γινόταν να πραγματοποιηθεί για λόγους ασφάλειας.

Το ντέρμπι του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 μεταξύ της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο στο «Ελ Πάσο» την ερχόμενη Κυριακή (23/11, 14:00) ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής.

Το κλαμπ της Καλλιθέας ανακοίνωσε πως δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο θα έχουν μόνο όσοι έχουν προμηθυτεί εισιτήριο της ομάδας την τρέχουσα ή την περασμένη σεζόν, ενώ απορρίφθηκε αίτημα των φιλοξενούμενων για να δοθούν 500 εισιτήρια.

Όπως προκύπτει, η πλευρά της Athens Kallithea είχε ήδη ξεκαθαρίσει από το μεταξύ τους ματς για τη 2η αγωνιστική της Super League 2 πως δεν θα ήταν δυνατόν να δώσει εισιτήρια.

Το βασικό πρόβλημα με το Ελ Πάσο είναι πως από τη στιγμή που τα 2/3 των εξεδρών δεν χρησιμοποιούνται και υπάρχει μια κοινή είσοδος, υπάρχει προφανές θέμα ασφάλειας. Φυσικά το αίτημα του Πανιωνίου δεν έγινε δεκτό και από την πλευρά της Αστυνομίας για τον παραπάνω λόγο και μάλιστα το γήπεδο αναμένονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο Πανιώνιος μέσω ανακοίνωσης ζήτησε να αλλάξει η απόφαση της Athens Kallithea, κάτι που δεν θα συμβεί.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα Athens Kallithea - Πανιώνιος στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας “Γρηγόρης Λαμπράκης” την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 14:00 για τη διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 2 25/26 είναι διαθέσιμα από σήμερα μέσω Ticketmaster.gr.



Σημειώνεται ότι, για λόγους ασφαλείας, εισιτήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα μπορούν να προμηθευτούν μόνο φίλαθλοι που έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο της AKFC μέσω Ticketmaster.gr είτε τη φετινή είτε την περσινή σεζόν (μεμονωμένο εισιτήριο ή εισιτήριο διαρκείας). Κάθε δικαιούχος φίλαθλος μπορεί να προμηθευτεί έως τρία εισιτήρια.



Η Athens Kallithea διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε οποιοδήποτε άτομο για λόγους ασφαλείας.



Τιμές εισιτηρίων



€10 — Θύρα 2 & 3



€20 — Θύρα 2 (VIP)



Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)



Τα Άτομα με Αναπηρία θα μπορούν να επικοινωνούν και να δηλώνουν την κράτηση θέσης τους στον τηλεφωνικό αριθμό 210 958 8231 την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρες 11:00 – 12:00.



Ακολούθως και αφού πιστοποιείται πως είναι ΑμεΑ, το όνομά τους θα καταγράφεται στη σχετική λίστα με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την κάλυψη του αριθμού των θέσεων.



Μετά την κάλυψη των θέσεων θα εκδοθεί σχετική ενημερωτική ανακοίνωση από την Athens Kallithea, προκειμένου να αποφεύγεται η προσέλευση περισσοτέρων ΑμεΑ στο γήπεδο και ως εκ τούτου η ταλαιπωρία τους, καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης.



Πληροφορίες



Για ερωτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνείστε μαζί μας στο [email protected] ή καλέστε στο +30 210 958 8231».

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΠΑΕ Athens Kallithea, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε φιλάθλους που έχουν παρακολουθήσει και προηγούμενους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, θα θέλαμε να ζητήσουμε την εκ νέου εξέταση της συγκεκριμένης απόφασης, προκειμένου να επιτραπεί η μεμονωμένη είσοδος όλων των φιλάθλων που θέλουν να παρακολουθήσουν έναν πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό αγώνα της SL2.

Οι δύο ομάδες και οι φίλαθλοι τους διατηρούν διαχρονικά άριστες σχέσεις, γεγονός που εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα σε απόλυτα φίλαθλο και ασφαλές κλίμα, όπως αρμόζει σε ένα γειτονικό ντέρμπι, μεταξύ δύο ομάδων υψηλού αγωνιστικού επιπέδου για την κατηγορία.

Ο αποκλεισμός φιλάθλων από τους αγωνιστικούς χώρους, οδηγεί στη συνεχή υποβάθμιση ενός προϊόντος που ήδη τη φετινή χρονιά έτσι όπως διεξάγεται τείνει να απαξιωθεί εντελώς. Καλούμε έναν αξιόλογο Οργανισμό όπως η ΠΑΕ Athens Kallithea να μην συνεχίσει τη φετινή κατηφόρα.

Με απόλυτο σεβασμό προς στους ποδοσφαιρικούς μας γείτονες, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κομβικό παιχνίδι για την συνέχεια του πρωταθλήματος, ζητούμε να επιτραπεί η πρόσβαση στους φιλάθλους που επιθυμούν μεμονωμένα να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Ευχόμαστε ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και ας επικρατήσει ο καλύτερος!».