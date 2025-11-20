Η Athens Kallithea «τρέχει» project για την αναβάθμιση της φυσικής της έδρας, του «Ελ Πάσο».

Η Athens Kallithea στη σεζόν της επιστροφής της στη Stoiximan Super League αναγκάστηκε να αφήσει το «Ελ Πάσο» και μετακόμισε στη Λεωφόρο, με την ομάδα της Καλλιθέας να πληρώνει το ποδοσφαιρικό τίμημα. Πρόθεση της διοίκησης του κλαμπ είναι να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να φύγει η ομάδα από τη φυσική της έδρας αλλά και να βελτιώσει τον χώρο.

Αυτή είναι και η επιθυμία του νέου μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Άλεξ Ντούνεφ, ο οποίος πριν από περίπου 1 μήνα βρέθηκε στην Ελλάδα και ένα από τα βασικά πράγματα που συζήτησε με τους αδελφούς Φιλιππάκους ήταν το project για την εξέλιξη του «Γρηγόρης Λαμπράκης».

Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ της Αθήνας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με το καταξιωμένο αρχιτεκτονικό γραφείο K-Studio, το οποίο θα αναλάβει τον σχεδιασμό για την αναδιαμόρφωση του «Ελ Πάσο».

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη συνεργασία με το διεθνώς καταξιωμένο αρχιτεκτονικό γραφείο K-Studio, με έδρα την Αθήνα, για την πρόταση αναβάθμισης του Σταδίου Γρηγόρης Λαμπράκης, γνωστό και ως «Ελ Πάσο».



Σε αρχική φάση, το K-Studio θα αναλάβει τη σύλληψη και τον σχεδιασμό για την αναδιαμόρφωση του έργου, καθώς η AKFC επιδιώκει να δημιουργήσει έναν σύγχρονο πολυλειτουργικό χώρο για τον αθλητισμό, τη μουσική και άλλες μορφές τέχνης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, τιμώντας την ιστορία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου.



Το Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης, κατασκευασμένο το 1970, αποτελεί δημόσιο αθλητικό χώρο ιδιοκτησίας και διαχείρισης του Δήμου Καλλιθέας. Το προσωνύμιο «Ελ Πάσο» αποτελεί αναφορά στο σπαγγέτι γουέστερν του Sergio Leone For a Few Dollars More (ταινία που κυκλοφόρησε το 1965 με ελληνικό τίτλο “Μονομαχία στο Ελ Πάσο”) με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood, καθώς το στάδιο χτίστηκε στη θέση ενός λατομείου και διαθέτει έναν χαρακτηριστικό βράχο στη βόρεια πλευρά του αγωνιστικού χώρου, κάτι που θύμιζε το κινηματογραφικό τοπίο της ταινίας.



Το K-Studio είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο, με σημαντικά έργα όπως το Dexamenes Seaside Hotel, το Manna, το «Liknon» για τη METAXA, καθώς και—πιο πρόσφατα—την επέκταση και ανακαίνιση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.



Οι πρώτες απεικονίσεις της νέας πρότασης για το «Ελ Πάσο» αναμένεται να παρουσιαστούν την Άνοιξη 2026».