Η Athens Kallithea ανακοίνωσε πως ο Άλεξ Ντούνεφ είναι ο νέος μεγαλομέτοχος του κλαμπ, με εκκρεμότητα την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

«Λευκός καπνός» στο ζήτημα της διαδοχής του Άντριου Μπάρογουεϊ στην Athens Kallithea. Όπως ήταν γνωστό ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και βασικός επενδυτής του κλαμπ θέλησε να απεμπλακεί έπειτα από τέσσερα χρόνια που σε συνεργασία με τους Τεντ και Πιτ Φιλιππάκο κατάφεραν να «αναγεννήσουν» την ομάδα και να την επαναφέρουν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο διάδοχος του είναι γνώριμο πρόσωπο στα εσωτερικά του κλαμπ. Ο λόγος για τον Αμερικανό, Άλεξ Ντούνεφ, ο οποίος ήταν μειοψηφικός επενδυτής του συλλόγου από τον Δεκέμβριο του 2022.

Μπάρογουεϊ και Ντούνεφ έχουν φτάσει σε συμφωνία και η μοναδική εκκρεμότητα είναι να σφραγιστεί το deal από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Φυσικά στο κλαμπ συνεχίζουν κανονικά ως επενδυτές οι αδελφοί Φιλιππάκοι, έχοντας επιτελικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Πρόκειται για επιχειρηματία με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των εναλλακτικών επενδύσεων, με πάνω από δύο δεκαετίες παρουσίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ήταν συνιδρυτής και Managing Partner της Park Cities Asset Management, εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων σε πλατφόρμες fintech (χρηματοοικονομική τεχνολογία) στη Βόρεια Αμερική.

Πριν την ίδρυση της Park Cities το 2018, ήταν επενδυτικός τραπεζίτης σε μεγάλους επενδυτικούς οίκους όπως η UBS, στην οποία διετέλεσε Managing Director. Το 2025 οδήγησε την Park Cities στην εξαγορά της από την εταιρεία Bow River Capital, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Alex Dunev έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου, που ανήκε προηγουμένως στον Andrew Barroway, με εκκρεμότητα την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.



Ο Dunev, 47 ετών, είναι ιδρυτής εταιρείας fintech και επενδυτής με έδρα τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος, ηγείται της ομάδας Asset-Based Finance της Bow River Capital, διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Ο Dunev ήταν συνιδρυτής και CIO της Park Cities Asset Management, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων που επενδύει σε πλατφόρμες fintech στη Βόρεια Αμερική, καθώς και ιδρυτής των SixPoint Capital και Akses Technologies. Στο παρελθόν, ο Dunev εργάστηκε επί 15 έτη ως επενδυτικός τραπεζίτης στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τις Credit Suisse, Morgan Stanley και UBS. Έγινε μειοψηφικός επενδυτής στην AKFC τον Δεκέμβριο 2022.



O Τεντ Φιλιππάκος και ο Πέτρος Φιλιππάκος παραμένουν αντίστοιχα ο δεύτερος και τρίτος μεγαλύτερος επενδυτής του συλλόγου».