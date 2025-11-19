Τέλος και επίσημα από τον Παναργειακό ο Φουτσίνι!

Παρελθόν και επίσημα από τον πάγκο του Παναργειακού αποτελεί ο προπονητής, Αρμάντο Φουτσίνι

Με επίσημη ανακοίνωση του, ο Παναργειακός γνωστοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) τη λύση της συνεργασίας του με τον Αρμάντο Φουτσίνι. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου από το Άργος, η απόφαση αυτή πάρθηκε κοινή συναινέση μετά από συνάντηση που είχε ο Καμερουνέζος τεχνικός με τη διοίκηση της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναργειακού:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ.Αρμάντο Φουτσίνι.

Ύστερα από συνάντηση του προέδρου κ.Σταύρου Τσιόδρα και του αντιπροέδρου κ. Θανάση Τσιόδρα με τον κ. Αρμάντο Φουτσίνι και μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και από τις δύο πλευρές αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για το ήθος ,τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε ένα πραγματικά δύσκολο εγχείρημα που ξεκίνησε το καλοκαίρι και την όλη προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ειλικρινά κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

ΑΡΜΑΝΤΟ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Αυτή τη στιγμή μετά από 10 αγωνιστικές στη Superleague 2 ο Παναργειακός βρίσκεται στη τελευταία θέση του Νοτίου ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει μόνο 3 βαθμούς και χωρίς να έχει καταφέρει ακόμη να πάρει το «τρίποντο» της νίκης.