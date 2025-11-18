Δριμεία κριτική Αιγάλεω σε Οφρυδόπουλο: «Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν το ποδόσφαιρο»

Η ΠΑΕ Αιγάλεω εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο και τόνισε ότι συμπεριφορές σαν τη δική του δεν τιμούν το ποδόσφαιρο.

Το ματς μεταξύ της Athens Kallithea και του Αιγάλεω για τη 10η αγωνιστική της Superleague 2 έληξε με απίστευτη ένταση, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να διαμαρτύρεται έντονα για μια φάση που σημειώθηκε στο 35ο λεπτό. Συγκεκριμένα καταγγέλλουν ότι οι γηπεδούχοι δεν τήρησαν το fair play και «φωτογράφισαν» ως υπεύθυνο τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Μετά από χτύπημα στον ποδοσφαιριστή του Αιγάλεω, Καρρίκι, η ομάδα τους είχε την κατοχή και αποφάσισε να δώσει πλάγιο άουτ για να δοθεί χρόνος για τις πρώτες βοήθειες. Η Athens Kallithea, όμως, με εντολή του προπονητή της φέρεται να μην επέστρεψε την μπάλα, αλλά εκμεταλλεύτηκε τη φάση για να επιτεθεί.

Η ΠΑΕ Αιγάλεω εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της και τόνισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν το ποδόσφαιρο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού (σ.σ προχθεσινού) αγώνα.

Μετά από χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής μας Καρρίκι, και ενώ η ομάδα μας είχε την κατοχή της μπάλας, επιλέξαμε -όπως επιτάσσει το ποδόσφαιρο και το ήθος του αθλήματος- να παραχωρήσουμε πλάγιο άουτ, ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες βοήθειες στον τραυματισμένο αθλητή μας.

Ωστόσο, η ομάδα της Καλλιθέας, με σαφή εντολή του προπονητή της κ. Οφρυδόπουλου, δεν τήρησε την καθιερωμένη αρχή του fair play. Αντί να επιστρέψει την μπάλα, όπως οφείλει κάθε ομάδα που σέβεται το παιχνίδι και τον αντίπαλο, επέλεξε να εκμεταλλευτεί τη φάση και να επιτεθεί, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας ανέμεναν την απλή επαναφορά του παιχνιδιού.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, δεν συνάδουν με το πνεύμα του ανταγωνισμού και απέχουν πολύ από τις αξίες που πρεσβεύει η ομάδα μας.

Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με ήθος, σεβασμό και αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε αντίπαλο - και αναμένει το ίδιο από όλους.

*Το βίντεο είναι παράδειγμα προς αποφυγήν