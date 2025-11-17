Στην περίπτωση του Γιάννη Γκούμα κατέληξε ο ΠΑΣ Γιάννινα για να αντικαταστήσει τον Νίκο Κούστα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Τον διάδοχο του Νίκου Κούστα στην άκρη του πάγκου φαίνεται πως βρήκε ο ΠΑΣ Γιάννινα καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γιάννη Γκούμα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Το κακό ξεκίνημα των Ηπειρωτών στον Βόρειο όμιλο της Superleague 2 με μόλις μία νίκη σε δέκα αγώνες (δύο ισοπαλίες, επτά ήττες) έφερε άμεσες εξελίξεις με την απομάκρυνση του 41χρονου προπονητή.

Από εκεί και πέρα, ο 50χρονος πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 είναι ο εκλεκτός των ανθρώπων των Ηπειρωτών, με τον ίδιο να επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2023 όταν και έφυγε από τον ΠΑΟ Ρουφ.

Επίσης, έχει προπονήσει ως βοηθός στην Ξάνθη και ως πρώτος σε Κ18, Κ19 και Κ21 της Εθνικής Ελλάδος αλλά και τον Ερμή Αραδίππου.