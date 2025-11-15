Η Νίκη Βόλου συνέχισε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς συνέτριψε τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ με 6-1 και ανέβηκε στην κορυφή, με ματς περισσότερο από τον Ηρακλή. Θρίαμβος του Νέστου στην έδρα του ουραγού ΠΑΣ Γιάννινα (0-1).

Από εξάρα σε εξάρα η Νίκη Βόλου. Οι Θεσσαλοί μετά τον Μακεδονικό συνέτριψαν τον ΠΑΟΚ Β' στην Καλαμαριά με 6-1 και ανέβηκαν στην κορυφή του βορείου Ομίλου της Super League 2 με 23 βαθμούς, όσους έχει και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Θυμίζουμε πως ο Ηρακλής είναι στο -2 και έχει μπροστά του το δύσκολο ματς με τον Αστέρα Β' AKTOR στην Τρίπολη.

Η ομάδα του Γεωργιάδη άνοιξε το σκορ μόλις 3ο λεπτόμε τον Λώλη και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, χάρη στα γκολ των Λουκίνα (15') και Βουτσά (25'). Ο Γιακουμάκης έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ στο 67ο λεπτό, ενώ στη συνέχεια Τσέλιος και Βέλλιος βρήκαν δίχτυα μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (73' - 76'). Για τον ΠΑΟΚ Β' έβαλε το γκολ της τιμής ο Καλαϊτσίδης στο 81'.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Νικολακούλης, Κιτσάκης (63′ Ίκομπονγκ), Πασαχίδης, Λούκας, Κωττάς, Καλόγηρος (72′ Αλμασίδης), Τσοπούρογλου, Αδάμ (46′ Χατσίδης), Κανίς (63′ Τσιφούτης), Μπάλντε, Γκιτέρσος (77′ Καλαϊτσίδης).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς, Σίλβα (72′ Μπαριέντος), Στοΐλκοβιτς (64′ Α. Τσέλιος), Γιακουμάκης (72′ Βέλλιος), Λώλης (76′ Βοντχάνελ), Λουκίνας (76′ Αρίας).

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Τεράστια νίκη για τον Νέστο Χρυσούπολης στην «κούρσα» της παραμονής. Οι Καβαλιώτες υπέταξαν τον ΠΑΣ Γιάννινα στους Ζωσιμάδες με 1-0, έφτασαν τους 11 βαθμούς και άφησαν τους Ηπειρώτες στην τελευταία θέση με μόλις πέντε πόντους. Ο Γλυνός πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς στο 66ο λεπτό.

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βρακάς, Κρυπαράκος (53′ Μπουλλάρι), Τουρκοχωρίτης, Παναγιώτου, Δούμας, Δόσης (46′ Μπρικάλιατσα), Συμεωνίδης (71′ Αθανασίου), Ναούμης (74′ Καφενζής), Κοντονίκος (46′ Φλόρες), Αριγίμπι, Κόντε.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Δαλιανόπουλος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Ψάλτης, Σαπουντζής (56′ Δερμιτζάκης), Ντοναλντόνι (46′ Φόρντος), Κωστίκα (74′ Στιγέποβιτς), Τσίκος (46′ Λέλεκας), Γλυνός.

Super League 2 - Βόρειος Όμιλος

10η αγωνιστική

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Αστέρας Β' AKTOR - Ηρακλής 14:00

Καβάλα - Καμπανιακός 15:00

Βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 23

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

3. Ηρακλής 21 *

4. Αστέρας Β' AKTOR 20 *

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καμπανιακός 8 *

8. ΠΑΣ Γιάννινα 6

9. Καβάλα 6 *

10. Μακεδονικός 5

*Ματς λιγότερο