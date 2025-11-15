Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 1-0 του Μακεδονικού και βρέθηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας του Βορείου ομίλου της Superleague 2.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισε το αήττητο σερί της στη Superleague 2, καθώς πήρε τη νίκη και απέναντι στον Μακεδονικό με 1-0 στη Θεσσαλονίκη και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία.

Στο 13’ η φιλοξενούμενη ομάδα άγγιξε το γκολ, όταν ο Πολέτο με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18’, η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε αποτέλεσμα, καθώς ο Στίκας με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1 για την ομάδα της Καρδίτσας.

Ο Μακεδονικός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 24’ έχασε μία σημαντική ευκαιρία όταν η κεφαλιά του Καπνίδη πέρασε άουτ. Ο ίδιος απείλησε ξανά στο 33’, αυτή τη φορά με σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε ξανά λίγο έξω από την εστία.

Στην επανάληψη, ο Ομρανί με σουτ στην κίνηση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γουναρίδη στο 60' και παρά το ότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση έφυγε τελικά με το «διπλό».

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (20′ λ.τ Κούφας), Τσουκάνης, Καλαϊτζής (86′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ (73′ Θωμαΐ), Καντάβ (73′ Αλτιντζής), Καπνίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Μουστακόπουλος (8′ λ.τ Μανουσάκης (57′ Πεταυράκης), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (83′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Γιαξής, Καρίμ (46′ Τίντε), Καμπετσής (57′ Ομρανί).

Η βαθμολογία στον βόρειο όμιλο (10η αγ.)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

2. Νίκη Βόλου 23

3. Ηρακλής 21

4. Αστέρας Τρίπολης Β 20

5. ΠΑΟΚ Β 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 9

7. Καμπανιακός 8

8. ΠΑΣ Γιάννινα 6

9. Καβάλα 6

10. Μακεδονικός 5

