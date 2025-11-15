Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1: «Διπλό» στη Νέα Ευκαρπία και προσωρινά στην κορυφή η ομάδα του Καβακά
Η Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισε το αήττητο σερί της στη Superleague 2, καθώς πήρε τη νίκη και απέναντι στον Μακεδονικό με 1-0 στη Θεσσαλονίκη και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία.
Στο 13’ η φιλοξενούμενη ομάδα άγγιξε το γκολ, όταν ο Πολέτο με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18’, η πίεση των φιλοξενούμενων απέφερε αποτέλεσμα, καθώς ο Στίκας με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ και έκανε το 0-1 για την ομάδα της Καρδίτσας.
Ο Μακεδονικός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 24’ έχασε μία σημαντική ευκαιρία όταν η κεφαλιά του Καπνίδη πέρασε άουτ. Ο ίδιος απείλησε ξανά στο 33’, αυτή τη φορά με σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε ξανά λίγο έξω από την εστία.
Στην επανάληψη, ο Ομρανί με σουτ στην κίνηση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γουναρίδη στο 60' και παρά το ότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο μέρος, η Αναγέννηση έφυγε τελικά με το «διπλό».
Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης (20′ λ.τ Κούφας), Τσουκάνης, Καλαϊτζής (86′ Νίκος), Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Καραμπέρης, Μορέρ (73′ Θωμαΐ), Καντάβ (73′ Αλτιντζής), Καπνίδης.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Μουστακόπουλος (8′ λ.τ Μανουσάκης (57′ Πεταυράκης), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (83′ Νικολιάς), Στίκας, Κάσσος, Γιαξής, Καρίμ (46′ Τίντε), Καμπετσής (57′ Ομρανί).
Η βαθμολογία στον βόρειο όμιλο (10η αγ.)
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 23
2. Νίκη Βόλου 23
3. Ηρακλής 21
4. Αστέρας Τρίπολης Β 20
5. ΠΑΟΚ Β 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 9
7. Καμπανιακός 8
8. ΠΑΣ Γιάννινα 6
9. Καβάλα 6
10. Μακεδονικός 5
