Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Χανίων αποτελεί και επίσημα ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο έμπειρος προπονητής ανέλαβε την ομάδα στα μέσα Φεβρουαρίου χωρίς όμως να καταφέρει να την σώσει με τα Χανιά να πέφτουν στην Γ' Εθνική.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Αναστόπουλο. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα μας τον Φεβρουάριο του 2026, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία, με στόχο να την οδηγήσει στα play outs και να συμβάλει στην αγωνιστική της σταθεροποίηση.

Στο διάστημα παρουσίας του στον πάγκο, ο απολογισμός του ήταν 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 5 ήττες. Η ΠΑΕ Χανιά τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία».