Ο Παναργειακός: «Οι διαιτητικές αποφάσεις πυροδότησαν, εκνεύρισαν και προσέβαλαν την νοημοσύνη μας»

Ο Παναργειακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τη διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στο Μαρκό.

Ο Παναργειακός υποδέχθηκε τη Κυριακή (09/11) το Μαρκό στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superleague 2 με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 0-1. Η ομάδα από το Άργος εξέδωσε σήμερα το πρωί ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια της προς τη ΚΕΔ και τον Λανούα για τη διαιτησία του κ.Μπαλαχούτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναργειακού:

Η ΠΑΕ Παναργειακός εκφράζει την οργή και την αγανάκτηση της για τη διαιτησία του κ. Μπαλαχούτη και των συνεργατών του στον χθεσινό αγώνα με την ομάδα του Μαρκό .

Η εικόνα του διαιτητή κ.Μπαλαχούτη καθ΄όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ξεπερνά κάθε όριο.

Οι διαιτητικές αποφάσεις του πυροδότησαν, εκνεύρισαν και προσέβαλαν την νοημοσύνη μας, την ιστορία εκατό χρόνων της ομάδας μας και την πόλη μας. Αποκορύφωμα τα δύο πέναλτι που έδωσε στην φιλοξενούμενη ομάδα του Μαρκό στις αρχές κάθε ημιχρόνου.

Ειδικότερα το δεύτερο πέναλτι στο 54ο λεπτό, που έκρινε και την αναμέτρηση, φαίνεται ολοφάνερα και από το video που έχει δημοσιευτεί, ότι η μπάλα καταλήγει κόρνερ ύστερα από την επέμβαση του αμυντικού της ομάδας μας.

Αλλά ο συγκεκριμένος κύριος χωρίς δεύτερη σκέψη έδειξε την άσπρη βούλα, από την οποία προήλθε και το γκολ των φιλοξενουμένων, κρίνοντας την αναμέτρηση.

Η γενικότερη παρουσία του και η προσπάθεια του να ανακόπτει και να εφευρίσκει επιθετικά φάουλ που ανέκοπταν τις επιθέσεις μας, ήταν εμφανής, όπως και η ιδιαίτερη ευαισθησία ώστε να αποβάλει αξιωματούχους της ομάδας μας με ιδιαίτερη ευκολία τη στιγμή του δεύτερου πέναλτι.

Κύριοι της ΚΕΔ , κύριε Λανουά η εμπιστοσύνη προς εσάς και το έργο που επιτελείτε, όπως έχουμε αναφέρει και στο πρόσφατο παρελθόν είναι αδιαμφισβήτητη!

Το μόνο που ζητούμε είναι ισονομία και σεβασμό στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών μας.