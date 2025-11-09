Παναργειακός - Μαρκό 0-1: Διπλό στο Άργος και επιστροφή στις νίκες
Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σεμπά ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Μαρκό στην έδρα του Παναργειακού. Η Μαρκό επέστρεψε στις νίκες (0-1) και παραμένει σταθερά στην 3η θέση του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, όπου ουραγός παραμένει η ομάδα του Άργους χωρίς νίκη ως τώρα.
Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα στο 9' όταν κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Μιούλερ που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα αόυτ.
Στο δεύτερο μέρος όμως η Μαρκό κατάφερε να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα. Στο 57' κέρδισε δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά ο Σεμπά που ανέλαβε την εκτέλεση ευστόχησε και οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τους τρεις βαθμούς της νίκης καθώς διατήρησαν το 0-1 ως το φινάλε.
Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Αρμένης (76′ Τσάνι), Νικολετόπουλος, Ντιαλό, Ντάμακ, Χρήστου, Κότζα, Φοκάμ, Κονέ, Kαρυπίδης (84′ Τσιράκης).
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι (82′ Παυλίδης), Στάμου, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Μιούλερ, Σεμπά, Κωνσταντακόπουλος, Μεντόζα, Κυριακίδης.
Πρόγραμμα και αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 8/11
Χανιά - Πανιώνιος 0-2
Κυριακή 9/11
Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0
Παναργειακός - Μαρκό 0-1
Δευτέρα 10/11
Ηλιούπολη - Athens Kallithea (15:00)
*Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 23
2. Πανιώνιος 21
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β 13
------------------------------
5. Athens Kallithea 13
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3
*Ολυμπιακός Β, Athens Kallithea, Αιγάλεω και Ηλιούπολη έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
