Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σεμπά ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Μαρκό στην έδρα του Παναργειακού. Η Μαρκό επέστρεψε στις νίκες (0-1) και παραμένει σταθερά στην 3η θέση του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, όπου ουραγός παραμένει η ομάδα του Άργους χωρίς νίκη ως τώρα.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα στο 9' όταν κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Μιούλερ που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα αόυτ.

Στο δεύτερο μέρος όμως η Μαρκό κατάφερε να ανοίξει το σκορ από την άσπρη βούλα. Στο 57' κέρδισε δεύτερο πέναλτι, αυτή τη φορά ο Σεμπά που ανέλαβε την εκτέλεση ευστόχησε και οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με τους τρεις βαθμούς της νίκης καθώς διατήρησαν το 0-1 ως το φινάλε.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Αρμένης (76′ Τσάνι), Νικολετόπουλος, Ντιαλό, Ντάμακ, Χρήστου, Κότζα, Φοκάμ, Κονέ, Kαρυπίδης (84′ Τσιράκης).

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Μπουσάι (82′ Παυλίδης), Στάμου, Σμάλης, Αλεξόπουλος, Μιούλερ, Σεμπά, Κωνσταντακόπουλος, Μεντόζα, Κυριακίδης.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 8/11

Χανιά - Πανιώνιος 0-2

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός - Μαρκό 0-1

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη - Athens Kallithea (15:00)

*Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 23

2. Πανιώνιος 21

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β 13

------------------------------

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3

*Ολυμπιακός Β, Athens Kallithea, Αιγάλεω και Ηλιούπολη έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.

