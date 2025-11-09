Η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 της Ελλάς Σύρου στο γήπεδο της Παραλίας και πήρε ξανά την θέση της στην κορυφή, την οποία είχα χάσει για μία μέρα από τον Πανιώνιο.

Την δεύτερη σερί της νίκη πέτυχε η Καλαμάτα που κέρδισε στην έδρα της την νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου με 2-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Παυλίδης και Τσέλιος στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Έτσι η «μαύρη θύελλα» επέστρεψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, την οποία είχε χάσει προσωρινά από τον Πανιώνιο και βρέθηκε ξανά στο +2.

Η Ελλάς Σύρου μπήκε αρκετά καλά στο ξεκίνημα του αγώνα κι έχασε την πρώτη της ευκαιρία στο 11ο λεπτό. Τότε ο Κόλα γύρισε την μπάλα από τα πλάγια, ο Ντέιβιντ κοντρόλαρε μέσα στην μεγάλη περιοχή έχοντας πλάτη στην εστία κι έστρωσε στον επερχόμενο Τσιαντούλα, που σούταρε από τα όρια της περιοχής με την μπάλα να πηγαίνει λίγο άουτ από δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Οι Συριανοί σπατάλησαν μερικές καλές προϋποθέσεις ακόμα στην συνέχεια μέχρι να έρθει το 25ο λεπτό και να κάνει και η Καλαμάτα για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της. Στο 25' ο Μορέιρα έκανε το σουτ από τα όρια της περιοχής και αριστερά, η μπάλα κόντραρε και πήγε στον Κατάλντι, που σούταρε στην κίνηση από πιο μακριά, αλλά όχι καλά, κατέληξε έτσι τα πόδια του Παμλίδη, που έστρωσε στον Τσέλιο, εκείνος σούταρε, έκοψε αμυντικός της Ελλάς με τάκλιν, η μπάλα επέστρεψε στον Παμλίδη εκείνος όμως αστόχησε στην κοντινή του εκτέλεση.

Η επόμενη μεγάλη στιγμή ήταν και πάλι για την «μαύρη θύελλα» στο 39', αλλά η απευθείας εκτέλεση φάουλ που δοκίμασε ο Μορέιρα, εξουδετερώθηκε από τον Γκίνη. Ίδια μοίρα είχει και η δεύτερη προσπάθειά του στο 45'. Ο Μιράντα γέμισε από ένα μακρινό φάουλ, η μπάλα έμεινε για ώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή των Συριανών, έφτασε στον Μορέιρα, εκείνος έκανε σουτ, όμως νικήθηκε και πάλι από τον αντίπαλο πορτιέρε, που έπεσε κι έδιωξε.

Στο δεύτερο μέρος η Καλαμάτα ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα και ξεκίνησε να απειλείς από νωρίς. Οι δύο πιο καλές φάσεις στο πρώτο αυτό διάστημα ήρθαν στο 60' και το 61', όταν οι Παμλίδης και Μορέιρα σούταραν άουτ από καλές θέσεις.

Η Ελλάς Σύρου είχε την πρώτη αντίδραση στο 67ο λεπτό, όταν έκανε μία πολύ ωραία επίθεση, η μπάλα έφτασε από γύρισμα στον Γιάκο, εκείνος πλάσαρε στέλνοντας την μπάλα προς την εστία, αλλά ο Λυμπεράκης έκοψε με τρομερό τάκλιν παραχωρώντας κόρνερ.

Η στιγμή αυτή αποδείχθηκε κομβική για την έκβαση του αγώνα, αφού λιγό αργότερα, στο 69ο λεπτό, ο Μιράντα κέρδισε πέναλτι από τον Γκέζο και ο αρχηγός Παυλίδης το μετέτρεψε σε γκολ για το 1-0 της «μαύρης θύελλας».

Πέντε λεπτά αργότερα η Καλαμάτα βρήκε και δεύτερο τέρμα καθαρίζοντας το παιχνίδι με κεφαλιά του Τσέλιου έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξε κάτι κι έτσι το κλαμπ της Μεσσηνίας πήρε τους τρεις βαθμούς επικρατώντας τελικά με 2-0.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 8/11

Χανιά - Πανιώνιος 0-2

Κυριακή 9/11

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός - Μαρκό (15:00)

Δευτέρα 10/11

Ηλιούπολη - Athens Kallithea (15:00)

*Αναβλήθηκε το Αιγάλεω-Ολυμπιακός Β

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 23

2. Πανιώνιος 21

3. Μαρκό 13 (1 αγώνα λιγότερο)

4. Ολυμπιακός Β 13 (1 αγώνα λιγότερο)

-------------------

5. Athens Kallithea 13 (1 αγώνα λιγότερο)

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9 (1 αγώνα λιγότερο)

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4 (1 αγώνα λιγότερο)

10. Παναργειακός 3 (1 αγώνα λιγότερο)

Ενδεκάδες:

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Κατάλντι (46′ λ.τ Τσορνομάζ), Καλουτσικίδης, Οικονόμου (82′ Τσελεπίδης), Λυμπεράκης, Παμλίδης (82′ Γκάμα), Μιράντα (72′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (87′ Ντιγκινί), Τσέλιος.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης (65′ Γκέζος), Σταματούλας, Βλάχος, Νάτσος, Γαρουφαλιάς (80′ λ.τ Νίνο), Τσιαντούλας, Γιάκος, Τριμμάτης (76′ Καλός), Κόλα, Ντέιβιντ (80′ Λιούμης).