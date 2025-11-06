Πανιώνιος για την κλήση Γιαννακόπουλου: «Ο χρόνος που επιλέγει η Επιτροπή Δεοντολογίας να τον καλέσει μας προκαλεί εύλογους προβληματισμούς»

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωσή της ομάδας πήρε θέση για την κλήση του γκολκίπερ Γιαννακόπουλου να δώσει εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας για συγκεκριμένες εμφανίσεις του.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για την κλήση του Γιαννακόπουλου:

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ αποφάσισε πρόσφατα και ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή μας, Νικόλαο Γιαννακόπουλο, ότι ελέγχεται για «αδικαιολόγητη συμπεριφορά» στα περσινά παιχνίδια με την Καλαμάτα και την Κηφισιά, στο πλαίσιο των play off, όπως προκύπτει και από σχετικά δημοσιεύματα.

Μάλλον, το μόνο που έπρεπε να ελεγχθεί για το περσινό πρωτάθλημα της Super League 2 είναι ο τερματοφύλακάς μας και η συμπεριφορά του…

Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι θετικά προσκείμενη σε οποιουσδήποτε ελέγχους και για οποιοδήποτε ζήτημα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το γεγονός, ωστόσο, ότι τα δύο γκολ που δέχτηκε ο τερματοφύλακάς μας αποτελούν τα μοναδικά περιστατικά που κρίνονται άξια διερεύνησης από το περσινό πρωτάθλημα της SL2, καθώς και ο χρόνος που επιλέγει η Επιτροπή Δεοντολογίας να καλέσει τον βασικό μας τερματοφύλακα σε απολογία, μας βάζουν σε σκέψεις και μας προκαλούν εύλογους προβληματισμούς.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος, πιστή στις αρχές και τις αξίες της, στηρίζει το τεκμήριο της αθωότητας του ποδοσφαιριστή της, Νικόλαου Γιαννακόπουλου, μέχρι αποδείξεως του εναντίου, και συνεχίζει την προσπάθειά της για να επαναφέρει ξανά τον Ιστορικό εκεί όπου ανήκει.

Υ.Γ. 1: Δεν θα έπρεπε, στην κλήση του ποδοσφαιριστή, να κοινοποιηθούν και να κληθούν σε απολογία οι δύο εμπλεκόμενες ομάδες (Κηφισιά, Καλαμάτα), προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους;

Υ.Γ. 2: Υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί την κλήση του ποδοσφαιριστή, πέραν της αθλητικής του απόδοσης σε δύο αποκρούσεις που η Επιτροπή Δεοντολογίας τις θεωρεί αστοχες σε βαθμό που χαρακτηρίζονται «αδικαιολόγητη συμπεριφορά»;