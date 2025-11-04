Οι αγώνες Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β' και Ηλιούπολη - Athens Kallithea θα γίνουν στα Ψαχνά εντός 48 ωρών. Το πλήρες πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League 2.

Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των δυο Ομίλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο τριήμερο. Το αξιοσημείωτο είναι πως στο Δημοτικό Στάδιο των Ψαχνών θα γίνουν δυο ματς του Νότου σε διάστημα 48 ωρών.

Στις 8 Νοεμβρίου το Αιγάλεω θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β', ενώ στις 10 Νοεμβρίου η Ηλιούπολη θα αναμετρηθεί με την Athens Kallithea. Το Σίτι θα χρησιμοποιεί τα Ψαχνά ως έδρα λόγω των εργασιών στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», ενώ η Ηλιούπολη αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ουδέτερη έδρα λόγω επισποράς στο γήπεδο της.

Τo Action 24 θα μεταδόσει τις αναμετρήσεις Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα και Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου.

Super League 2 - Bορράς

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 14:00, Action 24

Αστέρας Β' AKTOR - Καβάλα 14:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Kαμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 13:00

Νίκη Βόλου - Μακδονικός 15:00

Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 15:00

Super League 2 - Νότος

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Xανιά - Πανιώνιος 15:00

Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β' 15:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Καλαμάτα - Ελλάς Σύρους 14:00, Action 24

Παναργειακός - Μαρκό 15:00

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου