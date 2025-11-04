Super League: Στα Ψαχνά εντός 48 ωρών οι αναμετρήσεις Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β' και Ηλιούπολη - Athens Kallithea
Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής των δυο Ομίλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο τριήμερο. Το αξιοσημείωτο είναι πως στο Δημοτικό Στάδιο των Ψαχνών θα γίνουν δυο ματς του Νότου σε διάστημα 48 ωρών.
Στις 8 Νοεμβρίου το Αιγάλεω θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β', ενώ στις 10 Νοεμβρίου η Ηλιούπολη θα αναμετρηθεί με την Athens Kallithea. Το Σίτι θα χρησιμοποιεί τα Ψαχνά ως έδρα λόγω των εργασιών στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», ενώ η Ηλιούπολη αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ουδέτερη έδρα λόγω επισποράς στο γήπεδο της.
Τo Action 24 θα μεταδόσει τις αναμετρήσεις Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα και Καλαμάτα - Ελλάς Σύρου.
Super League 2 - Bορράς
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
- Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 14:00, Action 24
- Αστέρας Β' AKTOR - Καβάλα 14:00
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
- Kαμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 13:00
- Νίκη Βόλου - Μακδονικός 15:00
- Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 15:00
Super League 2 - Νότος
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
- Xανιά - Πανιώνιος 15:00
- Αιγάλεω - Ολυμπιακός Β' 15:00
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
- Καλαμάτα - Ελλάς Σύρους 14:00, Action 24
- Παναργειακός - Μαρκό 15:00
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
- Ηλιούπολη - Athens Kallithea 15:00
