Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόφαση του να λύσει τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Σπανό, τον οποίο... κατηγόρησε πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ρόστερ της ομάδας.

Μετά από περίπου 40 μέρες ο Δημήτρης Σπανός αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Λίγο μετά την ισοπαλία του Γηραιού με την Αναγέννηση Καρδίτσας οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την απόφαση τους να λύσουν τη συνεργασία τους, αφήνοντας... αιχμές κατά του έμπειρου κόουτς, πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ρόστερ και έκανε «συμπτωματική» νίκη επί του ΠΑΟΚ Β'!

Σε αυτό το διάστημα που εργάστηκε στον Ηρακλή ο Δημήτρης Σπανός έκανε πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ήρθε ισόπαλος σε Καρδίτσα και στο ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου, ενώ έχασε από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για τη League Phase του Κυπέλλου με 3-1.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει.

Τον ευχαριστούμε».