Super League 2: Ο Νέστος μπλόκαρε τη Νίκη Βόλου, νέα νίκη με Πονζ ο ΠΑΟΚ Β'
- Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
- ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0
- Τα αποτελέσματα
- Η βαθμολογία (8 αγώνες)
- Η ένατη αγωνιστική (9/11)
Η Νίκη Βόλου πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Χρυσούοπολη. Ο ΠΑΟΚ Β' αντίθετα, για την όγδοη αγωνιστική της Super League 2 νίκησε άνετα τον Μακεδονικό με 3-0.
Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
Η Νίκη Βόλου, λοιπόν, μπλόκαρε στη Χρυσούπολη κι έφερε 0-0 με τον τοπικό Νέστο. Έτσι, έχασε την ευκαιρία να διατηρηθεί μόνη της στην κορυφή και αν υπάρξει νικητής στο αυριανό ντέρμπι της Αναγέννησης με τον Ηρακλή θα πέσει από το ρετιρέ.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (76′ Ζε Εσόνο), Τσίκος, Γλυνός, Αντεσίνα, Σαπουντζής (61′ Π. Δερμιτζάκης), Ντοναλντόνι (76′ Στιγέποβιτς).
Super League 2, Νότιος Όμιλος: «Περίπατος» για την Καλαμάτα, θρίαμβος της Ηλιούπολης στο Ρέντη
Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (86′ Αρίας), Γκαντέλιο (86′ Δημητριάδης), Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι, Βουτσάς (71′ Μπαριέντος), Σίλβα, Πέττας, Σαποβάλοφ (55′ Βέλλιος), Στοΐλκοβιτς (71′ Γιακουμάκης), Λουκίνας.
ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0
Ο ΠΑΟΚ Β' με τον Ισπανό Ντάνι Πονζ στον πάγκο πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκη του, αφού επικράτησε εύκολα του Μακεδονικού με 3-0. Ο Γκιτέρσος στο 13' έκανε το 1-0 σε ασίστ του Μπαλντέ.
Στο 84' ο Μούστμα πέτυχε το 2-0 και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καλόγηρος στο 89'.
ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Πολυκράτης, Πέδρο Λούκας, Κωττάς, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου (59′ Τσιφούτης), Μπάλντε (59′ Μούστμα), Κανίς (72′ Ρικάρντο), Αδάμ (59′ Σνάουτσνερ), Γκιτέρσος (82′ Ίκομπονγκ).
Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Καλαϊτζής, Θωμάι, Σαραγιώτης (86′ Κωνσταντινίδης), Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Νούλας (59′ Νικόλοφ), Καραμπέρης (59′ Καρτάλης), Αλτιντζής (72′ Γκόλιας), Αντελέκε (86′ Νίκος), Καπνίδης.
#Photos Οι παίκτες του Δικεφάλου πανηγυρίζουν το 2-0! #PAOKBMAK #SL2 pic.twitter.com/UphkwhckzX— PAOK FC (@PAOK_FC) November 1, 2025
Τα αποτελέσματα
Σάββατο 1/11
Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0
Κυριακή 2/11
Καμπανιακός - Αστέρας Aktor B'
Αναγ. Καρδίτσας - Ηρακλής
ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα
Η βαθμολογία (8 αγώνες)
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
Νίκη Βόλου 17
Ηρακλής 17
Αναγ. Καρδίτσας 16
Αστέρας Aktor Β' 14
----------------------------------
ΠΑΟΚ Β' 10
Νέστος Χρυσ. 8
Καμπανιακός 7
Καβάλα 5
Μακεδονικός 5
Γιάννινα 4
*Νίκη Βόλου, Νέστος, ΠΑΟΚ Β' και Μακεδονικός έχουν έναν αγώνα περισσότερο.
Η ένατη αγωνιστική (9/11)
- Αστέρας Aktor B' - Καβάλα
- Νέστος Χρυσούπολης - Αναγ. Καρδίτσας
- Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα
- Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β'
- Νίκη Βόλου - Μακεδονικός
