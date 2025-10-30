Ο Καμπανιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Απόστολου Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Αποστολίδη που παραιτήθηκε.

Στο πρόσωπο του Απόστολου Χαραλαμπίδη βρήκε ο Καμπανιακός τον αντικαταστάτη του Γιάννη Αποστολίδη, ο οποίος είχε υποβάλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Καμπανιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χαραλαμπίδη, με τον 57χρονο τεχνικό να βρίσκει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από την Ηλιούπολη.

Η ανακοίνωση του Καμπανιακού:

«Η ΠΑΕ Καμπανιακός ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο προπονητή Απόστολο Χαραλαμπίδη.

Ο Έλληνας τεχνικός γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1968 στην Καστοριά και αποτελεί καλό γνώστη της κατηγορίας καθώς έχει προπονήσει πάνω από δέκα ομάδες. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Βέροια, ενώ έχει εργαστεί ακόμα σε Δόξα Δράμας, Αστέρα Τρίπολης (Κ19 και ως βοηθός στην πρώτη ομάδα), Πανσερραϊκό, Ολυμπιακό Βόλου, Τρίκαλα, Καλλιθέα, Ιωνικό, Νίκη Βόλου, Καραϊσκάκη Άρτας, Αιολικό, Τύρναβο, Αιγινιακό, Αήττητο Σπάτων, Προοδευτική, Ιεράπετρα, Πολύκαστρο, Φωκικό, Εορδαϊκό.

Τις τελευταίες δύο σεζόν δούλεψε αρχικά στον πάγκο του Αιολικού και στην συνέχεια στο Αιγάλεω. Με την ομάδα του «Σιτυ» στον ενάμιση χρόνο παραμονής του κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση στα play-out της σεζόν 2023/24 και στην τέταρτη στα play-off της σεζόν 2024/25. Φέτος ξεκίνησε στην ομάδα του Αιγάλεω ενώ σύντομο ήταν το πέρασμα του από τον πάγκο της Ηλιουπολης.

Η οικογένεια του Καμπανιακού καλωσορίζει τον Απόστολο Χαραλαμπίδη και του εύχεται υγεία επιτυχίες για το υπόλοιπο της σεζόν».