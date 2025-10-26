Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 2-0: Επιστροφή στις νίκες
Η Μαρκό διεύρυνε το αήττητο σερί της στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 στις έξι αγωνιστικές και επέστρεψε στα τρίποντα έπειτα από τρεις ισοπαλίες, καθώς υπέταξε εντός έδρας τον Ολυμπιακό Β' με 2-0.
Ο Μίλερ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 22ο λεπτό. Δυο λεπτά αργότερα, στο 24', ο Οικονομίδης σημάδεψε το δοκάρι και στο 30' ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου είναι στην 5η θέση με 12 βαθμούς, όσους έχει και η 4η Athens Kallithea, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ παρέμεινε 3ος με 13 πόντους.
Super League 2 - Nότιος Όμιλος
7η αγωνιστική
- Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0
- Παναργειακός – Athens Kallithea 0-4
- Ηλιούπολη – Χανιά 0-2
- Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1
- Μάρκο – Ολυμπιακός Β’ 2-0
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 17
2. Πανιώνιος 15
3. Ολυμπιακός Β 13
4. Athens Kallithea 12
5. Μαρκό 12
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 6
8. Χανιά 6
9. Παναργειακός 3
10. Ηλιούπολη 1
Επόμενη αγωνιστική (8η)
- Αιγάλεω - Χανιά
- Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος
- Καλαμάτα - Παναργειακός
- Athens Kallithea - Μαρκό
- Oλυμπιακός Β΄- Ηλιούπολη
