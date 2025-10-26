Η Μαρκό μετά από τρεις διαδοιχκές ισοπαλίες επέστρεψε στα τρίποντα, καθώς υπέταξε εντός έδρας τον Ολυμπιακό Β' με 2-0.

Η Μαρκό διεύρυνε το αήττητο σερί της στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 στις έξι αγωνιστικές και επέστρεψε στα τρίποντα έπειτα από τρεις ισοπαλίες, καθώς υπέταξε εντός έδρας τον Ολυμπιακό Β' με 2-0.

Ο Μίλερ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 22ο λεπτό. Δυο λεπτά αργότερα, στο 24', ο Οικονομίδης σημάδεψε το δοκάρι και στο 30' ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου είναι στην 5η θέση με 12 βαθμούς, όσους έχει και η 4η Athens Kallithea, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ παρέμεινε 3ος με 13 πόντους.

Super League 2 - Nότιος Όμιλος

7η αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Παναργειακός – Athens Kallithea 0-4

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1

Μάρκο – Ολυμπιακός Β’ 2-0

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 17

2. Πανιώνιος 15

3. Ολυμπιακός Β 13

4. Athens Kallithea 12

5. Μαρκό 12

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

Επόμενη αγωνιστική (8η)