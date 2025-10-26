Πανιώνιος - Καλαμάτα: Τα highlights του ματς (vid)
Χωρίς νηκητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι πρωτιάς του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, καθώς ο Πανιώνιος και η Καλαμάτα έμειναν στην ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη, με 1-1 και η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει στο +2 (17-15).
Στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Παπαγεωργίου, όμως ο διαιτητής δεν είδε παράβαση. Στο 6' οι Μεσσήνιοι είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Καλουτσικίδη.
Ο Ιστορικός χρειάστηκε 13 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος για να ανοίξει το σκορ με άψογο τελείωμα του Μωραΐτη. Η ομάδ του Αλέκου Βοσνιάδη ισοφάρισε στο 60', όταν ο Κατάλντι έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη, ο Καλουτσικίδης πάσαρε στον Μπονέτο, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Μορέιρα με προβολή έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
