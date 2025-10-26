Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του Πανιωνίου με την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη.

Χωρίς νηκητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι πρωτιάς του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, καθώς ο Πανιώνιος και η Καλαμάτα έμειναν στην ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη, με 1-1 και η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει στο +2 (17-15).

Στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Παπαγεωργίου, όμως ο διαιτητής δεν είδε παράβαση. Στο 6' οι Μεσσήνιοι είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Καλουτσικίδη.

Ο Ιστορικός χρειάστηκε 13 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος για να ανοίξει το σκορ με άψογο τελείωμα του Μωραΐτη. Η ομάδ του Αλέκου Βοσνιάδη ισοφάρισε στο 60', όταν ο Κατάλντι έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη, ο Καλουτσικίδης πάσαρε στον Μπονέτο, εκείνος έκανε τη σέντρα και ο Μορέιρα με προβολή έκανε το 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.