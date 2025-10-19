Δείτε τα τρια γκολ, την αποβολή του Οικονόμου και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Καλαμάτας στο ντέρμπι με την Athens Kallithea.

Σπουδαία «διπλό» για την Καλαμάτα. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε τεράστια νίκη στο «Ελ Πάσο», καθώς επικράτησε της Athens Kallithea με 2-1, με τη Μαύρη Θύελλα να μένει στο +2 από τον Πανιώνιο και το σύλλογο της Καλλιθέας να βρίσκεται πλέον στο -7 από την κορυφή.

Στο 8ο λεπτό ο Γκάμα εκτέλεσε κόρνερ και ο Παμλίδης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Στο 41ο λεπτό οι γηπεδούχοι «χάρισαν» το δεύτερο γκολ, καθώς ο Μορέιρα έκλεψε έπειτα από την προσπάθεια του Πασαλίδη να γυρίσει στον Κρέσπι και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.

Η Athens Kallithea «μπήκε» ξανά στο ματς στο 45+2', όταν ο Μαυρίας νίκησε τον Γκέλιο με άψογη κεφαλιά. Στο 49' οι ισορροπίες άλλαξαν, όταν ο Οικονόμου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά οι γηπεδούχοι δεν εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα τους.

Στο 90+2' έπειτα από σέντρα του Βασιλόγιαννη ο Πασαλίδης κινήθηκε προς την μπάλα, όμως έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Λυμπεράκη, ο οποίος τον έπιασε από τη μέση, όμως όπως φαίνεται ο διαιτητής Τσιάρας θεώρησε πως ο έμπειρος στόπερ έπεσε... εύκολα.