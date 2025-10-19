Στο φινάλε του ντέρμπι της Athens Kallithea με την Καλαμάτα ο Πασαλίδης ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Λυμπεράκη.

Η Καλαμάτα πήρε σπουδαία νίκη στην κούρσα της ανόδου στο Νότιο Όμιλο της Super League 2, καθώς επικράτησε στο ντέρμπιμε την Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» με 2-1. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν από το 48ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Οικονόμου, ενώ στο φινάλε υπήρξαν διαμαρτυρίες για πέναλτι.

Στο 90+2' έπειτα από σέντρα του Βασιλόγιαννη ο Πασαλίδης κινήθηκε προς την μπάλα, όμως έπεσε στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Λυμπεράκη, ο οποίος τον έπιασε από τη μέση, όμως όπως φαίνεται ο διαιτητής Τσιάρας θεώρησε πως ο έμπειρος στόπερ έπεσε... εύκολα.

Αξιοσημείωτο πως στην Καλλιθέα έδωσε το παρών ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.