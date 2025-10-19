Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την πρώτη του νίκη για φέτος και μάλιστα εντυπωσιακά αφού επικράτησε με 3-0 του Καμπανικού. Η Αναγέννηση Καρδίτσας από την πλευρά της επιβλήθηκε δίκαια με 2-0 του Αστέρας Β' Aktor.

Την παρθενική του νίκη για την φετινή σεζόν πήρε ο ΠΑΣ Γιάννινα του Κούστα, που επικράτησε άνετα με 3-0 του Καμπανιακού στα Γιάννενα σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου τούτη την μέρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας κέρδισε με 2-0 τον, αήττητο μέχρι σήμερα, Αστέρα Β' Aktor και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας κάνοντας καλή εμφάνιση.

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Β' Aktor 2-0

Μία σημαντική νίκη πήρε η Αναγέννηση Καρδίτσας, που κυριάρχησε στο παιχνίδι κι επικράτησε τελικά με 2-0 σε αγώνα για την 6η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου. Η ομάδα της Θεσσαλίας βρήκε νωρίς το πρώτο γκολ, μόλις στο 5ο λεπτό με την κεφαλιά του Στίκα κι έτσι πήρε ψυχολογία.

Δεν έριξε καθόλου την απόδοσή της και συνέχισε να πιέζει και για δεύτερο τέρμα. Τελικά αυτό ήρθε στο 27ο λεπτό, όταν ο Αργύρης Καμπετσής βγήκε στην πλάτη της άμυνας έχοντας έναν αντίπαλο, τον ξεπέρασε και τελείωσε υποδειγματικά την φάση για το 2-0.

Η κυριαρχία της ομάδας της Καρδίτσας συνεχίστηκε με τον Χατζηεμμανουήλ να κάνει μεγάλο παιχνίδι για να κρατήσει το σκορ στα επίπεδα αυτά μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Αρκάδες εμφανίστηκαν καλύτεροι έχοντας πλέον εκείνοι την μπάλα στα πόδια τους, αλλά δυσκολεύονταν να απειλήσουν την εστία του Μπαλωμένου. Όταν ο δε Γραμμένος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε για τον Αστέρα Β' Aktor, τα πράγματα έγιναν έτι δυσκολότερα.

Όπως ήταν λογικό το σκορ δεν άλλαξε, η Αναγέννηση πήρα μία δίκαιη νίκη και προσπέρασε τον Αστέρα Β' Aktor στην βαθμολογία αφήνοντάς τον στην 4η θέση.

Ενδεκάδες:

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (73′ Ανδρέου), Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (90′ Τίντε), Πολέτο (90′ Μπάλλας), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (73′ Γιαξής), Στίκας, Κάσσος, Καμπετσής (65′ λ.τ Ομρανί).

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Μπουλούλης, Φρόκου, Οκό, Τερεζίου, Γρόζντανιτς, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Φερνάντες, Καλλαντζή, Γραμμένος.

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0

Ο ΠΑΣ Γιάννινα καθάρισε τον Καμπανιακό με 3-0 για την 6η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Superleague 2 κάνοντας την πρώτη του νίκη στην φετινή σεζόν. Οι Ηπειρώτες έβαλαν τις βάσεις ήδη για την επικράτησή τους από το πρώτο μέρος, οπότε και σκόραραν δύο τέρματα.

Ο Αριγίμπι σκόραρε για το 1-0 στο 7ο λεπτό του αγώνα και ο Ναούμης πέτυχε ένα υπέροχο γκολ διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του στο 38'. Ένα λεπτό νωρίτερα, ο Καμπανιακός είχε φτάσει μία... ανάσα από το 1-1, όταν το σουτ του Καθάριου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» πήγε με προβάδισμα δύο γκολ στα αποδυτήρια του πρώτου μέρους. Εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά του αυτό και στο δεύτερο μέρος και χωρίς να κινδυνέψει ιδιαίτερα μπόρεσε να πάρει τη νίκη, σκοράροντας μάλιστα κι έκανε ακόμα τέρμα για το 3-0, ξανά με τον Αριγίμπι στο 78ο λεπτό.

Έτσι ο ΠΑΣ πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα φτάνοντας τους ΠΑΟΚ Β' και Καμπανιακό στους τέσσερις βαθμούς.

Ενδεκάδες:

ΠΑΣ Γιάννινα (Κούστας): Βρακάς, Κρυπαράκος, Πρεκατές, Παναγιώτου (80′ Τουρκοχωρίτης), Δούμας, Ναούμης, Δόσης (67′ Λύγκας), Συμεωνίδης (67′ Μπρικάλιατσα), Κοντονίκος, Αριγίμπι (80′ Φλόρες), Μπουλάρι (67′ Μπουλάρι).

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Παντεκίδης, Π. Καθάριος (60′ Χατζηκυριάκος), Παπαστεριανός, Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Πολύζος (46′ Ανανιάδης), Ν. Καθάριος (70′ Κεσίδης), Γαρύφαλλος, Α. Δερμιτζάκης (46′ Τσαπακίδης), Ρόβας.

Superleague 2 - Βόρειος Όμιλος - Αποτελέσματα

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β' 2-1

Νίκη Βόλου - Καβάλα 6-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός 1-0

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Αστέρας Β' Aktor 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα - Καμπανιακός 3-0

Βαθμολογία (6η αγ.)