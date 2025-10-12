Ο Ολυμπιακός Β επικράτησε 3-2 της Athens Kallithea, πολύτιμη νίκη για τον Πανιώνιο με 2-0 επί της Ηλιούπολης, όλα στο μηδέν (0-0) στο Άργος ανάμεσα σε Παναργειακό και Χανιά, στην 5η αγωνιστική της Superleague 2.

Απίστευτη ανατροπή του Ολυμπιακού Β με 2-3 απέναντι στην Athens Kallithea με την υπογραφή του Ματιέ Βαλμπουενά. Εύκολο μεσημέρι είχε στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος, που επικράτησε 2-0 της Ηλιούπολης και μείωσε στους δυο βαθμούς από την πρωτοπόρο Καλαμάτα. Παναργειακός και Χανιά έμειναν στο 0-0 στην 5η αγωνιστική της Superleague 2

Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β 2-3

Στο 13' η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Β', ο Κειτά έκλεψε την μπάλα έκανε ένα σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή αλλά ο Κρεσπί έδιωξε σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν το γκολ και το βρήκαν στο 32' με τον Μπιλάλ να σκοράρει για το 1-0 στην αντεπίθεση, ύστερα από κάθετη πάσα ακριβείας του Αργυρίου.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 39ο λεπτό ο Βασιλογιάννης έφερε στα ίσα το ματς εκτελώντας ενα φάουλ από πολύ καλό σημείο και νίκησε τον Κουράκλη παρά το ότι η αρχική του πρόθεση ήταν να κάνει σέντρα κι όχι να σημαδέψει την αντίπαλη εστία.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε στην ανατροπή, όταν κέρδισε πέναλτι στο 65' το οποίο εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1 ο Ματίγια. Η Αργυρίου ήταν μοιραίος στην προηγούμενη φάση, καθώς έκανε χέρι μετά την ενέργεια του Σαρδέλη. Λίγο πριν ολοκληρώσουν τους πανηγυρισμούς τους οι γηπεδούχοι, Αργυρίου εξιλεώθηκε και κέρδισε πέναλτι για τον Ολυμπιακό Β. Ο Ματιέ Βαλμπουενά σκόραρε από την άσπρη βούλα κάνοντας το 2-2.

Στο 77' ανατροπή στην ανατροπή για τους Ερυθρόλευκους, με τον Γάλλο να βρίσκει ξανά δίχτυα αυτή τη φορά με απευθείας εκτέλεση φάουλ, κάνοντας το 2-3 για το σύνολο του Ρομάν Πιτό.

Athens Kallithea (Μπράτσος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Βασιλόγιαννης (63′ Σαρδέλης), Ματίγια, Γρίβας, Ινσούα (63′ Φροσύνης), Γκολφίνος (41′ λ.τ Μαυριάς (78′ Παϊσάο), Μεταξάς (78′ Κριμιτζάς), Γκέζος, Γκαντίγιο, Ντεντάκης.

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Λιάτσος, Αλαφάκης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Τανούλης, Κεϊτά (72′ Σίλκοτ), Αργυρίου (72′ Δάμα).

Πανιώνιος - Ηλιούπολη 2-0

Ο Ιστορικός είχε εξαρχής τον έλεγχο του αγώνα και πήρε προβάδισμα μόλις στο 14’. Ο Βαν Ντερ Βάτερ έκανε τη σέντρα και ο Μωραίτης με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Τέσσερα λεπτά μετά (18’), ο ίδιος παίκτης με ωραία ατομική ενέργεια από τα δεξιά και δυνατό σουτ έγραψε το 2-0 για τους γηπεδούχους.

Ο Πανιώνιος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τον ρυθμό σταδιακά να «πέφτει», λόγω και του σκορ, ενώ η Ηλιούπολη δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους. Στο 80' ο Μόρσεϊ δοκίμασε ένα σουτ, αλλά ήταν πολύ άστοχος, ενώ στο 87' οι παίκτες του Δερμιτζάκη δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το φάουλ που κέρδισαν σε καλό σημείο για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (23′ λ.τ Τσαντήλας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Κιάκος (66′ Βοΐλης), Μπελμόντ (66′ Μπεχαράνο), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ, Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου (79′ λ.τ Κολοβός), Μωραΐτης (66′ Σαραμαντάς).

Ηλιούπολη (Μπαδήμας): Τσιλιγγίρης, Κωστούλας, Χούγκενχουτ, Κεραμίδας (77′ Σαμ), Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτίδης, Σουντουρά, Μίγια (65′ Λεσάι), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (65′ Χριστόπουλος).

Παναργειακός - Χανιά 0-0

Η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στις καθυστερήσεις (45’+2′), όταν οι Χανιώτες ανάπτυξαν μια καλή επιθετική ενέργεια από τα δεξιά. Ο Κωστανάσιος έκανε σέντρα, αλλά ο Άοσμαν, δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Καραγκιόζη να επεμβαίνει.

Στο 57’, τα Χανιά απείλησαν πρώτα με τον Γιοκέ, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά κι επιχείρησε το σουτ, όμως ο Καραγκιόζης μπλόκαρε σταθερά.

Ένα λεπτό αργότερα (58’), ήρθε η απάντηση από τον Παναργειακό, με τον Αμπουμπακάρ να δοκιμάζει δυνατό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο μπλόκαρε ο Στογιάνοβιτς. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 60’, όταν ο Χατζηδημητρίου βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά ο Στογιάνοβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική έξοδο και κράτησε το μηδέν για τα Χανιά.



Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Λαζαρίδης, Ζησούλης, Χρήστου, Ντιαλό (46′ Κότζα), Χατζηδημητρίου, Νταμάκ, Φοκάμ, Καρυπίδης.

ΠΑΕ Χανιά (Λαμπράκης): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Κολτσίδας, Άοσμαν (57′ Τοπαλίδης), Ιωαννίδης, Λάμτσε, Ισάλα, Τζανακάκης, Μεγιάδο, Γιοκέ (57′ Ορτιγκόθα), Κωστανάσιος.

Η βαθμολογία του Νοτίου ομίλου (5η αγων.)

1. Καλαμάτα 13

2. Πανιώνιος 11

3. Ολυμπιακός Β 10

4. Athens Kallithea 9

5. Μαρκό 8

6. Ελλάς Σύρου 5

7. Αιγάλεω 5

8. Παναργειακός 3

9. Χανιά 2

10. Ηλιούπολη 1