Ο Ολυμπιακός Β στις καθυστερήσεις νίκησε με 2-1 τον Παναργειακό και έπιασε με ματς περισσότερο την Καλαμάτα στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου της SL2. Η Ελλάς Σύρου επέστρεψε στις νίκες με το 2-1 στην έδρα της Ηλιούπολης, Χανιά - Μαρκό 1-1 στο άλλο ματς της ημέρας για την 6η αγωνιστική.

Ολυμπιακός Β - Παναργειακός 2-1

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μία πρώτη καλή στιγμή στο 13', ωστόσο το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 16ο λεπτό με τον Ντιαλό να κάνει το σουτ και να σκοράρει για το 0-1. Λίγο αργότερα (24') ο Λιατσικούρας βρήκε δίχτυα για τους γηπεδούχους και ισοφάρισε σε 1-1. Ο ρυθμός του παιχνιδιού είχε πέσει στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο ο Μπιλάλ χάρισε τελικά τη νίκη στον Ολυμπιακό Β με κεφαλιά και... buzzer beater στο 90+2'

Ολυμπιακός Β (Πιτό): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Βαλμπουενά, Ντούμπερι Σίλκοτ, Λιάτσος, Μαρτίνης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Τανούλης, Αργυρίου.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Λαζαρίδης, Καρυπίδης, Ντιαλό, Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Χρήστου, Παναγιώτου, Φοκάμ, Ντάμακ, Χατζηδημητρίου.

Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου 1-2

Ο Γκίνης χρειάστηκε να επέμβει στο 4ο λεπτό, με την Ελλάς Σύρου να παίρνει στη συνέχεια κεφάλι στο σκορ και να προηγείται με 0-1 ύστερα από γκολ του Βερνάρδου στο 13'. Η Ηλιούπολη έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 35' όταν το σουτ που επιχείρησε ο Τζουμάνης σταμάτησε στο δοκάρι της αντίπαλης εστίας και στη συνέχεια έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι τελικά έφεραν το ματς στα ίσα στο 72' με τον Κρέτσι, ωστόσο η ομάδα της Σύρου ανέκτησε το προβάδισμά της με τον Γαρουφαλιά να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά στο 79' διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Ηλιούπολη (Χαραλαμπίδης): Τσιλιγγίρης, Κωστούλας, Μπουγαΐδης, Μπάρετ (46′ Λεσάι), Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτιδής, Σουντουρά (70′ Χριστόπουλος), Μίγια (77′ Κεραμίδας), Ζαφειράκης (62′ Σαμ), Τσουμάνης.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβιδάκης, Ζαχί, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Νάτσος, Τσιαντούλας, Κόλα (65′ Σίλβα), Βερνάρδος, Τριμμάτης (56′ Γιάκος).

Χανιά - Μαρκό 1-1

Παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 35' λόγω αποβολής του Ντέντλερ, η Μαρκό κατάφερε να σταθεί όρθια στα Χανιά φεύγοντας με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Τα Χανιά έχασαν πέναλτι στο 21' με τον Αυγερινό να αποκρούει την εκτέλεση του Ιωαννίδη. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον προβάδισμα στο 55' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιούλερ, όμως στο 74' τα Χανιά έφεραν το παιχνίδι στα ίσια ισοφαρίζοντας σε 1-1 με τον Κωνστανάσιο. Οι Κρητικοί αγνοούν τη νίκη μετά από έξι αγωνιστικές, ενώ για τη Μαρκό αυτή ήταν η τρίτη της συνεχόμενη ισοπαλία.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (46′ Άοσμαν), Φουρλάνος, Ισάλα (73′ Χάμεντ), Λάμτσε, Κολτσίδας (73′ Σερβιλάκης), Πρεβεζιάνος (61′ Ντιενεσί), Μεγιάδο, Ιωαννίδης, Γιόκε (61′ Ορτιγκόθα), Κωστανάσιος.

Μαρκό (Δημητρόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης (78′ Μαρκοπουλιώτης), Ντέντλερ, Στάμου, Μιγιενγκά (46′ Ριτσοτάκης), Φατιόν, Σεμπά, Κυριακίδης, Αλεξόπουλος, Οικονομίδης (41′ Μπουσάι), Μιούλερ (83′ Παυλίδης).

*Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σούλης Παπαδόπουλος ήταν τιμωρημένος και δεν κάθισε στον πάγκο της Μαρκό βλέποντας την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/10

Κυριακή 19/10

Κυριακή 19/10

Αιγάλεω - Πανιώνιος (14:00)

Athens Kallithea - Καλαμάτα (14:00)

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 13

2. Ολυμπιακός Β 13

3. Πανιώνιος 11

4. Athens Kallithea 9

5. Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

*Αιγάλεω, Πανιώνιος, Athens Kallithea και Καλαμάτα έχουν από ένα ματς λιγότερο.