Ο Νέστος Χρυσούπολης ξαναγράφει ιστορία 50 χρόνια μετά και μάλιστα στο νέο της «σπίτι». Ο Δήμαρχος της πόλης καθώς και ο πρόεδρος της ομάδας, μίλησαν γι αυτήν τη μέρα στο Gazzetta.

Ο Νέστος Χρυσούπολης γράφει ιστορία σήμερα (18/10) καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο γήπεδο απέναντι στον Μακεδονικό, στο πλάισιο της Super League 2. Μετά από δυο αγωνιστικές σε «δανεικό» γήπεδο, η ομάδα του Νίκου Κεχαγιά θα μετατρέψει την αναμέτρηση αυτή σε γιορτή που φυσικά θέλουν να συνοδεύτει με νίκη.

Η ομάδα της Χρυσούπολης κατάφερε να πάρει την άνοδο και να αγωνιστεί ξανά στην Super League 2 μετά από το μακρινό 1975. Μια ιστορική στιγμή για την τοπική ομάδα που θα συνοδεύτει με την είσοδο στο νέο της «σπίτι». Ένα γήπεδο, η ανακαίνιση του οποίου ολοκληρώθηκε τις τελευταίες μέρες και θα αποτελέσει κόσμημα και για την κοινότητα της Καβάλας αλλά και για όλη την Super League 2.

Η ομάδα του Νέστου απο την ίδρυση της το 1930, μετράει άλλες δύο σεζόν στην Β’ Εθνική κατηγορία και πλέον έχει στόχο την καθιέρωση. Με παίκτες κλειδιά, την παραμονή του προπονητή Νίκου Κεχαγιά, την στήριξη του κόσμου και την επιστροφή στο ανακαινισμένο ΔΑΚ Χρυσούπολης θα πορεύτει φέτος με όνειρα και στόχους.

Σημαντική συμβολή στο έργο αυτό είχε ο Σάββας Μιχαηλίδης, Δήμαρχος του Νέστου και πρώην πρόεδρος της ομώνυμης ομάδας. Βοήθησε τόσο στην άνοδο, όσο και στην ολοκλήρωση του γηπέδου όπως και ο Στέργιος Γκουλφάς και τοποθετήθηκαν για όλα αυτά στο Gazzetta. Πριν από αυτά όμως να δούμε πως κατάφερε η ομάδα να επιστρέψει στην Β’ Εθνική κατηγορία και ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές.

Η τελευταία αναμέτρηση στην Γ’ Εθνική και η επίτευξη της ανόδου

Η ομάδα του Νίκου Κεχαγιά είχε καταφέρει να παίζει το τελευταίο της παιχνίδι ως πρώτος με δεύτερο τον Πανθρακικό, συνεπώς ήταν στο... χέρι της να κατακτήσει τον τίτλο. Αυτό έγινε επικρατώντας με 2-0 επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με σκόρερ τον Αντώνη Ράνο μόλις στο 10’ λεπτό και τον Χαλήλ Ιμπράμ Τανζούτο στο 35’. Τα δύο γκολ αυτά ήταν σημαντικά διότι την ίδια ώρα ο Πανθρακικός νικούσε και το σενάριο θα μπορούσε να έχει ανατραπεί, με την βαθμολογική διαφορά τους να μην είναι πάνω από τρεις βαθμοί. Ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να φτάσει σε ανατροπή, με το σκορ να παραμένει και ο Νέστος να φτάνει στην κορυφή της Γ’ Εθνικής.

Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί με την παρουσία 3.000 φιλάθλων και τη χρήση του ειδικού λεωφορείου που είχαν επιστρατεύσει περιμένοντας αυτή τη μεγάλη στιγμή. Έτσι η ομάδα είχε επιστρέψει στο όνειρο.

Για την επίτευξη αυτή τοποθετήθηκε ο Σάββας Μιχαηλίδης:

-Επιστροφή στην Super League 2, μεγάλο επίτευγμα πως το καταφέρατε;

«Υπήρξε μια καλή δουλειά τα τελευταία τρια χρόνια, η ομάδα πρωταγωνιστούσε στην Γ’ εθνική και βρήκε την ευκαιρία να γίνει πρωταθλήτρια, κατά συνέπεια να επιστρέψει στην Super League 2 μετά από 50 χρόνια. Αυτή είναι η εξήγηση».

-Εκτός από τη χαρά που φαντάζομαι επικράτησε, υπήρξε άγχος να ανταπεξέλθετε σε επαγγελματικό επίπεδο;

«Ναι, η Super League 2 έχει πολύ λεπτομέρεια, πολλά αιτιολογικά, πολλές απαιτήσεις σε γραφειοκρατία και για να ανταποκριθείς πρέπει να τα ετοιμάσεις και να τα τρέχεις. Να μπορέσεις δηλαδή να βγάλεις την υποχρέωση που υπάρχει»

-Θα θέλατε να μου πείτε λίγα λόγια για τον προπονητή, τον Κύριο Κεχαγιά;

«Ο Κύριος Κεχαγιάς με την ομάδα που έχει ήταν μπροστά στα τρία χρόνια της Γ' Εθνικής και συνεχίζει στην Super League 2. Άλλωστε θα πω ότι ήταν ένα έμπειρο προπονητικό team που έχει επί σειρά ετών λειτουργήσει σε άλλες ομάδες και συνεχίζει στην παρούσα φάση σε εμάς. Είναι η πρώτη μας χρονιά και είναι δύσκολη γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θα υποβιβαστούν τέσσερεις αντί για δύο ομάδες από κάθε όμιλο οπότε χρειάζεται μια υπερπροσπάθεια και σοβαρότητα. Νομίζω ότι η ομάδα μέχρι στιγμής καλά κρατάει».

Τι έκανε η ομάδα του Νέστου τις δύο προηγούμενες φορές στην Super League 2

Ο Νέστος είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά στην Super League 2 με συνεχόμενες μάλιστα χρονιές. Αυτές ήταν ήταν το ‘73-‘74 και το ‘74-75’. Την πρώτη χρονιά μετά από δραματική συμμετοχή, η ομάδα κατέκτησε την 11η θέση με 36 βαθμούς με απολογισμό εντός έδρας 12 νίκες, πέντε ισοπαλίες, τρεις ήττες και εκτός μια νίκη, πέντε ισοπαλίες, 14 ήττες. Η συμμετοχή του ωστόσο είχε κριθεί αβέβαιη, λόγω μιας ένστασης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δικαιώθηκε αλλά λόγω της καθυστέρησης δεν μπορούσαν να στερήσουν την ήδη συμμετοχή του Νέστου και αποφασίστηκε να συμμετέχουν και οι δύο.

Η επόμενη χρονιά, ήταν η χρονιά του υποβιβασμού και τολμούμε να πούμε πως με μια έννοια έπεσε θύμα μιας αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος, βάση της οποίας από τρεις όμιλοι στην Β’ Εθνική, έγιναν δύο. Ο Νέστος κατάφερε να συγκεντρώσει ξανά 36 βαθμούς αλλά το γεγονός ότι τερμάτισε 14ος δεν τον έσωσε από τον υποβιβασμό. Αυτή ωστόσο η χρονιά είχε μια ιδιαιτερότητα, το «σπίτι» της ομάδας. Εντός έδρας η ομάδα ηττήθηκε μόλις δύο φορές σε 19 ματς! Απολογισμός εντός έδρας οκτώ νίκες, εννέα ισοπαλίες, δύο ήττες ενώ εκτός έξι νίκες, πέντε ισοπαλίες, οκτώ ήττες.

Να σημειωθεί πως τότε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα αντιστοιχούσε σε δύο βαθμούς και όχι τρεις.

Τι κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα στην Super League 2

Η επόμενη μέρα για την ομάδα του Νίκου Κεχαγιά ειναι να καθιερωθεί ξανά στην Super League 2 όπως αναφέραμε, μέχρι τώρα μετράει μια νίκη, μια ισοπαλία και τρεις ήττες, συγκετρώνοντας τέσσερις βαθμούς. Στα θετικά είναι ότι η ομάδα βρίσκει συχνά δίχτυα αφού έχει σκοράρει σε τέσσερις από τις πέντε αναμετρήσεις και μετράει τέσσερα γκολ.

Η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο θα βελτιωθεί όσο παίρνουν οι παίκτες παιχνίδια σε ένα επίπεδο που μέχρι τώρα δεν είχαν συνηθίσει και υπό τις οδηγίες του Κεχαγία και την εμπειρία που διαθέτει, ευελπιστούν να μην τελείωσει το όνειρο φέτος.

Θυμίζουμε την βασική αλλαγή στους κανονισμούς και ότι θα υποβιβαστούν βάση αυτής τέσσερις ομάδες αντί για δύο που προβλεπόταν, κάτι που δυσκολεύει το έργο της ομάδας αλλά υπάρχει όραμα, πίστη και εξέλιξη. Οι προπονήσεις πάνε με πιο γρήγορους ρυθμούς, οι παίκτες αρχίζουν να προσαρμόζονται καλύτερα και με την επιστροφή στο νέο «σπίτι» όλα είναι πιθανά.

Αναφορικά με την μέχρι τώρα πορεία ο Σάββας Μιχαηλίδης δήλωσε «Έχουμε κάνει ένα ξεκίνημα καλό, μπορούσαμε και καλύτερα, είναι και οι πρώτοι αγώνες και η προσαρμογή, τους έχουμε κάνει και εκτός, τυπικά ήμασταν γηπεδούχοι αλλά οι αγώνες έγιναν στην Δράμα στο γήπεδο της Δόξας. Το Σάββατο θα γίνει ο πρώτος αγώνας εντός έδρας».

Ο Στέργιος Γκουλφάς συμπλήρωσε «Είναι δύσκολη κατηγορία αλλά κάναμε μια ανταγωνιστική ομάδα, δεν θα είναι σάκος του μποξ και θα διεκδικίσουμε τη παραμονή και όπου βγει», ενώ αναφορικά με την στήριξη κόσμου και χορηγών πρόσθεσε «Εμείς που βασιζόμαστε σε δικές μας δυνάμεις, του κόσμου και τον χορηγών είναι καθοριστικό όχι απλά σημαντικό για την πορεία μας».

Το ανακαινισμένο γήπεδο/κόσμημα

Το νέο γήπεδο που θα υποδεχθεί τον Νέστο Χρυσούπολης είναι ιδανικό για μια ομάδα που διεκδικεί παραμονή και μακροχρόνια καθιέρωση. Ωστόσο είναι κόσμημα όπως αναφέραμε για όλη την πόλη -όχι μόνο την ομάδα- με τις προδιαγραφές που έχει. Διαθέτει οκτώ (!) συνολικά διαδρόμους στίβου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε Πανελλήνιους αγώνες. Με 5.000 θέσεις, με έξι διαζώματα και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι το νέο σκέπαστρο μήκους 90 μέτρων, τα καθίσματα σε μπλε και λευκούς χρωματισμούς. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στα αποδυτήρια, στα δημοσιογραφικά θεωρεία, στους πυλώνες φωτισμού, στο εσωτερικό πάρκινγκ και στα γραφεία παρατηρητών και αντιντόπινγκ.

Προφανώς η ομάδα κάλυψε όλες τις προδιαγραφές όπως χώρος για γιατρούς, απαραίτητες αίθουσες, στέγαστρο και ότι άλλο ήταν απαραίτητο, ενώ έδωσαν βάση και στην αισθητική του χώρου για τον κόσμο αλλά και στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Ο Σάββας Μιχαηλίδης αναφορικά με το γήπεδο:

-Θα είναι μια γιορτή η επιστροφή των φιλάθλων στο σπίτι σας, τι αλλαγές θα δει στο γήπεδο;

«Οι αλλαγές είναι ουσιαστικές, πέρα από το θέμα του δάπητα και του ταρτάρ που είναι καινούργιο. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται εδώ και αγώνες στίβου πανελλήνιου επιπέδου αφού έχουμε οκτώ διαδρόμους. Στις υποδομές έχουμε ότι προβλέπεται και είναι αρκετά αυτά, από τουαλέτες, από ιατρείο κοινού. Έχουμε 25 αίθουσες πάνω από 700 τ.μ που ανακαινίσαμε και θα είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Το στέγαστρο που έχει τοποθετηθεί μαζεύει τα καθίσματα τα πλαστικά που θα δώσουν και μια διαφορετική αίσθηση στον κόσμο».

-Υπήρχε εξωγενής οικονομική στήριξη;

«Ναι υπάρχει, στηρίζουν την ομάδα οι φίλαθλοι από την περιοχή, υπάρχει μια προπώληση καρτών για το σύνολο των αγώνων κανονικού πρωταθλήματος. Υπάρχει ανταπόκριση στο πλάισιο πάντα του εφικτού».

Ο Στέργιος Γκουλφάς πρόσθεσε και αυτός: «Ειλικρινά το γήπεδο με την ανακαίνιση έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο, πιστευώ θα είναι πόλος έλξης για τους φιλάθλους. Θα δούμε το Σάββατο που παίζουμε, έχουμε προσδοκίες ότι ο κόσμος θα αγκαλίασει την ομάδα γιατί είναι ένα γήπεδο πάρα πολύ όμορφο».

Ενώ αναφορικά με το αν υπήρξαν δυσκολίες και προκλήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών δήλωσε «Εννοείται. Χάσαμε και με τους χρόνους λόγω καλοκαιριού και αδειών και η ομάδα ταλαιπωρήθηκε, έκανε προπονήσεις στην Ξάνθη. Όλα βέβαια σε φυσιολογικό πλάισιο, δε μπορούσαμε να τα αποφύγουμε».

Το μήνυμα του Στέργιου Γκουλφά στον κόσμο:

«Το μήνυμα μου αυτή τη στιγμή είναι επείδη κάναμε μεγάλη προσπάθεια όλοι το ξέρουμε σαν διοίκηση, σαν δήμος, να ανταποκριθεί ο κόσμος και να έρθουν και για να δουν το παιχνίδι αλλά και το ανακαινισμένο γήπεδο». Ενώ τόνισε πως ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και την στηρίζει.

Ρεπορτάζ: Μαρία Παπαδοπούλου