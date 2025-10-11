Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο γήπεδο της Χαλάστρας με σκορ 1-1.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Καμπανιακού με τον Νέστο Χρυσούπολης στη Χαλάστρα, για την 5η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2, καθώς οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι αλλά δεν αξιοποίησαν τις καλές τους στιγμές και τελικά οι φιλοξενούμενοι βρήκαν πρώτοι το γκολ. Στο 65' ο Ντοναλντόνι κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κωστίκας.

Ο Καμπανιακός συνέχισε να πιέζει και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης που άξιζε στο 84' με το εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής του Ανανιάδη. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή στις καθυστερήσεις, όμως ο Νταμάνης ήταν άστοχος και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.

Καμπανιακός (Αποστολίδης): Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καράδαλης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης (76′ Κεσίδης), Σαρβανίδης (60′ Ανανιάδης), Παπακωνσταντίνου (60′ Πολύζος), Ν. Καθάριος (60′ Δερμιτζάκης), Γαρύφαλλος (76′ Αλμπάνης), Ρόβας.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Φόρντος, Αναστασόπουλος, Γκιώνης, Π. Δερμιτζάκης, Ψάλτης, Λέλεκας, Αντεσίνα (46′ Ντοναλντόνι), Κωστίκα, Τσίκος, Γλυνός.

Super League 2 - Νότιος Όμιλος

5η αγωνιστική

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Μακεδονικός - Ηρακλής 1-4

Aστέρας Β' AKTOR - Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' 16:00

ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας 16:00

Η βαθμολογία