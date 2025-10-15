Εκτός από την αλλαγή προπονητή, στην Ηλιούπολη υπάρχει και διοικητική ενίσχυση καθώς επιστρέφει στην ομάδα μετά από 17 χρόνια ο Πέτρος Σταθάκης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Ηλιούπολης έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Ηλιούπολη βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Πέτρου Σταθάκη στην οικογένεια του συλλόγου μετά από 17 χρόνια.

Αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία όλων των τμημάτων της ΠΑΕ.

Με την εμπειρία του και τη δεδομένη και διαχρονική αγάπη του για την ομάδα, ευελπιστούμε να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας.

Καλωσορίζουμε τον Πέτρο ξανά στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες!».