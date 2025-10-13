Η Καλαμάτα ζήτησε 150 εισιτήρια από την Athens Kallithea για το ντέρμπι του «Ελ Πάσο», όμως η αστυνομία δεν ήταν θετική στο αίτημα.

Η Athens Kallithea έχασε την ευκαιρία της να μειώσει την απόσταση από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, η οποία «γκέλαρε» με το Αιγάλεω, αφού έχασε με ανατροπή από τον Ολυμπιακό Β', όμως την ερχόμενη αγωνιστική υπάρχει ντέρμπι μεταξύ της ομάδας της Καλλιθέας και της Μαύρης Θύελλας που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες, ενώ φυσικά... καραδοκεί ο Πανιώνιος.

Οι Μεσσήνιοι ήθελαν τη στήριξη των οπαδών τους στο «Ελ Πάσο», καθώς ζήτησαν 150 εισιτήρια από τους γηπεδούχους, όμως το αίτημα δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

Από εκεί και πέρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό Β' έπεσαν κάποια μπουκάλια από την εξέδρα στο ταρτάν του γηπέδου, όμως δεν προκύπτει ζήτημα για τη διεξαγωγή του ντέρμπι κεκλεισμένων των θυρών, καθώς εφόσον υπάρξει κλήση από τη ΔΕΑΒ δεν θα είναι εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Το ντέρμπι του Νότιου Ομίλου αναμένεται να γίνει το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) στις 14:00 και η προετοιμασία της ομάδας του Κώστα Μπράτσου θα ξεκινήσει την Τετάρτη (15/10), καθώς την Τρίτη (14/10) οι παίκτες της Athens Kallithea έχουν ρεπό για αποφόρτιση.