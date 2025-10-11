Superleague 2, Νότιος Όμιλος: «Μπλόκο» στην Καλαμάτα από το Αιγάλεω!
Την αυλαία της 5ης αγωνιστικής για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2 άνοιξε η Καλαμάτα κόντρα στο Αιγάλεω και υπέστη την πρώτη «γκέλα» της στο φετινό πρωτάθλημα καθώς έμεινε στο 1-1.
Ο Τσέλιος είχε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 8ο λεπτό αλλά το σουτ στην κίνηση που έπιασε, σταμάτησε στο δοκάρι του Κυρίτση. Ο ίδιος παίκτης, όμως, ήταν εκείνος που δημιούργησε το 1-0 της ομάδας του.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα από τα αριστερά, την κουβάλησε πάνω στη γραμμή και μετά από ωραίο γύρισμα, ο Παμλίδης έπιασε στην κίνηση ένα εξαιρετικό πλασέ και νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε στο 38'.
Στο δεύτερο μέρος, το Αιγάλεω πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησε να απειλήσει την Καλαμάτα, η οποία από την πλευρά της δεν είχε βρει δεύτερο τέρμα. Τελικά το... πλήρωσε στο 81ο λεπτό. Μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Κωστέας μπήκε στην τροχιά της μπάλας και με προβολή ισοφάρισε 1-1 για τους φιλοξενούμενους.
Παρά την πίεση της Καλαμάτας στα τελευταία λεπτά, δεν υπήρξε αντίδραση στην ισοφάριση και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.
Super League 2 - Νότιος Όμιλος
5η αγωνιστική
Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1
Μαρκό - Ελλάς Σύρου 16:00
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Παναργειακός - Χανιά 14:00
Πανιώνιος - Ηλιούπολη 14:00
Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β' 14:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 13 *
2. Athens Kallithea 9
4. Πανιώνιος 8
4. Ολυμπιακός Β' 7
------------------------------
5. Μαρκό 7
6. Αιγάλεω 5*
7. Ελλάς Σύρου 4
8. Παναργειακός 2
9. Χανιά 1
10. Ηλιούπολη 1
*Ματς περισσότερο
