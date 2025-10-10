Μονεμβασιώτης: «Θα σταματήσουμε να πληρώνουμε παλιές υποχρεώσεις»

O ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, στο πλαίσιο συνέντευξης του εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για τον χαμηλό αριθμό των διαρκείας και έκανε αναφορά στα οφέλη του παρελθόντος.

Στα 1.964 έκατσε η «μπίλια» των διαρκείας του Ηρακλή, αριθμός που μόνο ικανοποιημένους δεν αφήνει τους διοικούντες του Γηραιού. Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, μίλησε στο «Focus 103.6 FM» και έκανε λόγο για πυρήνα οπαδών που δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του συλλόγου, ενώ έκανε αναφορά και στα χρέη του παρελθόντος.

Οι δηλώσεις του Μονεμβασιώτη

«Κλείσαμε με 1.964 διαρκείας, το νούμερο είναι πολύ χαμηλό για τον κόσμο του Ηρακλή, εάν λάβετε υπόψη σας ότι τα 1.400 από αυτά, τα πήραν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας.

Άρα, μιλάμε για ένα πυρήνα 2.000 φιλάθλων, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος του κόσμου της ομάδας.

Αλήθεια, αναρωτιέμαι, πού είναι οι επώνυμοι Ηρακληδείς; Κάποιοι ήρθαν και μας είπαν ότι θα αγοράσουν διαρκείας και ακόμη έρχονται, κάποιοι ότι θα έδιναν κάτι μικροχορηγίες, αλλά δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Μόνο οι οργανωμένοι οπαδοί είναι κοντά στην ομάδα, τρέχουν δίπλα και βοηθάνε, οι άλλοι δεν εμφανίστηκαν και οι άλλοι είναι οι πολλοί. Όλοι τρελαίνονται για δηλώσεις, για μεγάλα λόγια, εμείς δεχθήκαμε και μπούλινγκ και κάθε μέρα παλεύουμε, για να στρώσουμε τα πράγματα στην ομάδα.

Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή προέχει η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, με μοναδικό στόχο να βγει ο Ηρακλής στην επόμενη κατηγορία.

Αυτό, θα το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά όταν βγει, τον Μάιο, θα επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας, πριν την Σούπερ Λίγκα.

Αυτό που θα κάνουμε άμεσα, θα είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε παλιές υποχρεώσεις της ομάδας, δώσαμε πολλά και αυτό το μήνα έχουμε να πληρώσουμε έξι πρώην παίκτες, όχι δικές μας οφειλές, αλλά προηγούμενων διοικήσεων.

Για αυτό μάς έστειλε δυο εξώδικα ο κ, Ευγενίου, γιατί ξέρει ότι θα πέσει στα χέρια του η χειροβομβίδα, εάν εμείς κάνουμε πίσω».