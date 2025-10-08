Την καθιερωμένη αιμοδοσία των τμημάτων του Πανιωνίου μέσω της «Τράπεζα Αίματος» ανακοίνωσαν οι Πάνθηρες.

Πλησιάζει η 38η αιμοδοσία της «Τράπεζας Αίματος» των Πανθήρων. Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Πινγκ Πονγκ (Ιωάννου Χρυσοστόμου και Σοφούλη γωνία), θα διεξαχθεί μεταξύ 10:00π.μ.-13:30μ.μ. η καθιερωμένη αιμοδοσία του Panthers Club.

«Στη σπουδαία αυτή πράξη αλληλεγγύης καμία σταγόνα αίματος δεν περισσεύει. Για αυτό λοιπόν καλείται όλη η ΠΑΝΙΩΝΙΑ Οικογένεια να στηρίξει τη διαχρονική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει χιλιάδες συνάνθρωπους μας.

Στο κάλεσμα αυτό, απευθυνόμαστε σε όλους τους διοικούντες, αθλητές, προπονητές καθώς επίσης και σε όσους ευαισθητοποιημένους θέλουν να συνδράμουν.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε πως κάθε σταγόνα, κάθε φιάλη αίματος μπορεί να καταστεί υπερπολύτιμη για κάποιον συνάνθρωπο μας. Η δύναμη μας είναι ο κόσμος που τόσα χρόνια δίνει ζωή στο έργο μας! Το ραντεβού μας λοιπόν δίνεται το Σάββατο 11/10/2025!», γράφει αναλυτικά η ανακοίνωση.

Παρακάτω το βίντεο που ετοίμασε το Panthers Club.