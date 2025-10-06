Ηρακλής: Πρόστιμο 5.000 ευρώ με αναστολή σε παίκτη για λάθος που στοίχισε γκολ στην ομάδα του

Παρότι ο Ηρακλής κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 του Νέστου Χρυσούπολης, η διοίκηση της ομάδας επέβαλε πρόστιμο 5.000 σε ποδοσφαιριστή για λάθος που στοίχισε γκολ στην ομάδα του. Το πρόστιμο είναι με αναστολή.

Σε μία κίνηση που η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην χώρα μας προχώρησε ο Ηρακλής. Συγκεκριμένα σύμφωνα και με σχετική διαρροή, μετά τον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης τον οποίο οι «κυανόλευκοι» κέρδισαν με 3-1, στέλεχος της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια και γνωστοποίησε σε ποδοσφαιριστή πως τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ευρώ με αναστολή επειδή έκανε λάθος που στοίχισε γκολ στην ομάδα του χαρακτηρίζοντάς το ανεπίτρεπτο.

Τονίστηκε επίσης ότι κάθε ανάλογο λάθος στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις build up, θα έχει αυστηρές συνέπειες, ενώ ξεκαθαρίστηκε πως η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην ανεχθεί ξανά χαλαρότητα ή αβλεψίες που κοστίζουν βαθμούς και εκθέτουν την εικόνα του συλλόγου και προειδοποίησε το ποδοσφαιρικό τμήμα ότι σε νέα επανάληψη αντίστοιχων λαθών το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα ανέρχεται στις 10.000€.

Κλείνοντας, η διαρροή της Κυανόλευκης ΠΑΕ, καταλήγει αναφέροντας πως ο στόχος της ανόδου δεν επιτρέπει νέα «δώρα» προς τους αντιπάλους της.