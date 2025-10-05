Βόρειος Όμιλος Super League 2: Χωρίς νικητή το Καβάλα - Μακεδονικός
Η Καβάλα ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με σκορ 1-0 στο 67'. Το γκολ της το έβαλε με πέναλτι ο Σιφναίος και έτσι μπήκε μπροστά η γηπεδούχος ομάδα. Ο Μακεδονικός μπόρεσε από την άλλη να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 89' με κεφαλιά από τον Κούφα.
Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Ξυγκόρος, Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης (63′ Σταμούλης), Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ (57′ Σγουρός) και Ελ Καντούσι (74′ λ.τ Κολλαράς).
Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Κούφας, Καλαϊτζής, Παναγιωτούδης, Καρτάλης (81′ Πόντης), Καραμπέρης (74′ Νικόλοφ), Αμανατίδης (62′ Αντελέκε), Γκαντάβ (62′ Αλτιντζής) και Καπνίδης.
Πρόγραμμα και αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Β' AKTOR 0-1
Κυριακή 5/10
Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης 3-1
Καβάλα - Μακεδονικός 1-1
Η βαθμολογία
1. Νίκη Βόλου 12
2. Ηρακλής 10
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9
4. Αστέρας Β' AKTOR 8
5. Μακεδονικός 5
6. Καβάλα 4
6. Καμπανιακός 3
8. ΠΑΟΚ Β' 3
9. Νέστος Χρυσούπολης 3
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0
