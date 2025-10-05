Το Καβάλα - Μακεδονικός δεν ανέδειξε νικητή με τους γηπεδούχους να προηγούνται αλλά τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν σε 1-1 λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

Η Καβάλα ήταν η ομάδα που προηγήθηκε με σκορ 1-0 στο 67'. Το γκολ της το έβαλε με πέναλτι ο Σιφναίος και έτσι μπήκε μπροστά η γηπεδούχος ομάδα. Ο Μακεδονικός μπόρεσε από την άλλη να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 89' με κεφαλιά από τον Κούφα.

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Ξυγκόρος, Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Κουντουριώτης (63′ Σταμούλης), Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Ερνάντεζ (57′ Σγουρός) και Ελ Καντούσι (74′ λ.τ Κολλαράς).

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Σαραγιώτης, Κούφας, Καλαϊτζής, Παναγιωτούδης, Καρτάλης (81′ Πόντης), Καραμπέρης (74′ Νικόλοφ), Αμανατίδης (62′ Αντελέκε), Γκαντάβ (62′ Αλτιντζής) και Καπνίδης.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Β' AKTOR 0-1

Κυριακή 5/10

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης 3-1

Καβάλα - Μακεδονικός 1-1

Η βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 12

2. Ηρακλής 10

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

4. Αστέρας Β' AKTOR 8

5. Μακεδονικός 5

6. Καβάλα 4

6. Καμπανιακός 3

8. ΠΑΟΚ Β' 3

9. Νέστος Χρυσούπολης 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0