Ο Βελιτζέλος νέος προπονητής στο Αιγάλεω

Το Αιγάλεω ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Απόστολου Χαραλαμπίδη, με τον Κωνσταντίνο Βελιτζέλο να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.

Στο πρόσωπο του Κωνσταντίνιου Βελιτζέλου κατέληξε το Αιγάλεω για τον αντικαταστάτη του Απόστολου Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία. Το Αιγάλεω ανακοίνωσε τον 53χρονο προπονητή, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΑΕΛ, Διαγόρα, Βέροια, Αγροτικό Αστέρα, Αστέρα Βλαχιώτη, Ρόδο, Νίκη Βόλου, Απόλλωνα Σμύρνης.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Κωνσταντίνο Βελιτζέλο.

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός (γεννημένος στις 27 Απριλίου 1972 στη Γερμανία), διαθέτει πλούσια εμπειρία σε πάγκους ομάδων της Super League 2, της Football League και της Γ΄ Εθνικής, τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως άμεσος συνεργάτης καταξιωμένων τεχνικών.

Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε:



Απόλλων Καλαμαριάς, ΑΕΛ, Διαγόρα, Βέροια, Αγροτικό Αστέρα, Αστέρα Βλαχιώτη, Ρόδο, Νίκη Βόλου, Απόλλων Σμύρνης, αλλά και σε συλλόγους με ισχυρή παράδοση στις εθνικές κατηγορίες.



Ως βοηθός του Αλέκου Βοσνιάδη, βρέθηκε σε ομάδες όπως η Βέροια, ο ΑΟ Τρίκαλα και η ΑΕΛ, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Η μέχρι τώρα πορεία του χαρακτηρίζεται από εργατικότητα, προσήλωση και βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και να δημιουργεί αγωνιστική ταυτότητα στις ομάδες του.

Ο Κωνσταντίνος Βελίτζελος αναλαμβάνει από σήμερα τα ηνία της ομάδας μας με στόχο να οδηγήσει το Αιγάλεω στον δρόμο των επιτυχιών και να σταθεί αντάξιος της ιστορίας και των φιλοδοξιών του συλλόγου μας.

Καλή αρχή Κόουτς!».